„Ez az, bátran, merjed megcsinálni a cselt!” – instruálta hangosan fiatal játékosát Petres Tamás, az egykori, NB I-es gólkirály a DAC akadémiáján, Fejér 13 és 14 éven aluli válogatottja lépett pályára Dunaszerdahelyen. Immár másfél évtizedes múltra tekint vissza két szlovákiai régió, valamint a Fejér megyei szövetség együttműködése. Jakab Elek, az FMLSZ szakmai bizottságának munkatársa koordinálja megyei együtteseink határon túli fellépéseit.

Az alábbi eredmények születtek az U13-asok összecsapásain, az együttesek többször összemérték erejüket, az egy félidős találkozókon. Fejér megyei válogatott-Nyugat-szlovákiai területi válogatott 0:0, Fejér megyei válogatott-Pozsony megyei válogatott 0:2, Fejér megye-Nyugat-Szlovákia 1:1, Fejér megye-Pozsony megye 1:0.

U14: Fejér megye-Nyugat-Szlovákia 1:3, Fejér megye-Pozsony megye 0:1, Fejér megye-Nyugat-Szlovákia 0:0, Fejér megye-Pozsony megye 0:3

- Tizenöt éve dolgozunk pozsonyi, valamint dunaszerdahelyi barátainkkal –jegyezte meg Jakab Elek. - Annak idején azért kezdtük el az együttműködést, mert szerettük volna, hogy minőségi ellenfelekkel küzdenek korosztályos válogatottjaink. Mint ismert, a szlovák mentalitás más, mint a miénk, másfajta futballkultúrával, harcmodorral, küzdőszellemmel szembesülnek a fiatal, Fejér megyei tehetségek. A nemzetközi futballba szerettünk volna bekapcsolódni, a távolság nem jelentős, továbbá lényeges, hogy nagyon sok, felvidéki, magyar anyanyelvű tehetség is pályára lép az ellenfeleknél. A DAC minden igényt kielégítő akadémiája tökéletes helyszíne volt a rendezvénynek, de kiváló házigazda volt fél éve a felcsúti akadémia is. Annak idején, a kilencvenes évek derekán sportvezetőként szoros munkakapcsolatot építettem a Dunaszerdahely élvonalbeli, felnőtt csapatának vezetőivel, tulajdonosi körével, azóta nagyon sok dolog változott, de a barátságok megmaradtak. A döntően a fehérvári Főnix FC korosztályos együttesére épülő csapataink ezúttal is hasznos mérkőzéseket vívtak. A tavasszal ismét találkozunk, Magyarországon.

Az U14-es gárda jól helyt állt a szlovákiai, régiós válogatottak ellen

Forrás: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

A cél ezúttal sem az eredmény, hanem a tervszerű, szisztematikus játék volt, a begyakorolt elemek alkalmazása meccsszituációban. Az U13-as gárdát Pavlik József és Petres Tamás dirigálta, az egy évvel idősebbeket Fésű Gábor és Fésű Péter irányította. A Fejér megyei küldöttséget Schneider Béla, az FMLSZ igazgatója, Schneider Béla vezette, az egynapos rendezvény szervezési munkálatait az FC DAC 1904 korábbi sportvezetője, Csóka Zoltán vállalta magára. Az eseményt – ahogy egy éve is – ezúttal is megtisztelte Juraj Janosik, a szlovák futballszövetség alelnöke.