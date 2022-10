A magyar válogatott játékosok számára kedves, személyes emlékeket, az idei vb-sikert, és a legfelsőbb divízióba való feljutást felidéző csarnokba, a ljubljanai Tivoliba volt hivatalos a Fehérvár vasárnap este. Az emelkedett hangulat a házigazdánál sem hiányzott, köszönhetően Ales Music-nak. A szlovének legendája az előző szezon végén akasztotta fel a mezét a fogasra, és a meccs előtt a csarnok plafonjára is felvonták. Az Olimpija visszavonultatta a 16-os számú mezt az idén 40 éves egykori csapatkapitánya tiszteletére. Music jelenléte megihlette az övéit, akik bekezdtek a Fehérvár ellen. Horváth igyekezett állni a sarat a kapuban, de az első harmadban zavarba hozható volt. Kevesebb, mint hat perc után be is talált a házigazda Simsic révén. Az AV19 kivédekezett egy emberhátrányt, de ahogy kiegészült, egy korongvesztés után komoly bajba került. Ezt még megúszta, de az újabb létszámdeficitet már nem bírta, Kapel bevágta a másodikat is, 2-0. Az első szünetben magukhoz tértek a fehérváriak, és visszavágtak - már csak azért is, mert egy hete mindhárom pontot elvitték Fehérvárról a szlovének. A játékrész elején Erdély közelről majdnem bepiszkálta a pakkot, majd pár perccel később egy kapu előtti tumultusban sikerült szépíteni Vértes révén. Emberelőnybe kerülve is veszélyeztett az AV19, de ekkor a legnagyobbat Horváthnak kellett védenie. Már éppen kiegészült az Olimpija, amikor szinte a semmiből Nilsson bepörkölte az egyenlítő gólt, 2-2! Azon nyomban meg is lehetett volna a fordítás, de az Erdély által kiharcolt büntetőt Hári elpuskázta. A Fehérvár kezdett ellenfele fölé nőni, Sarauer lövésénél sem kellett sok kellett a fordításhoz.

A szlovén szurkolók maroknyi csoportja görögtüzet gyújtott a tribünön, ám azzal nem számoltak, hogy a füst leszáll. Így azt is csak sejthettük, ki hagyott ki óriási ziccert a fehér mezes vendégektől. A 38. percben már nem volt kérdés, Bartalis fordulásból verte a keresztvas alá a korongot, 2-3. A megzavardoott házigazdára még egy csapát mérhettünk volna, de nem jártunk sikerrel, három a kettő ellen. Szerencsére ők sem az utolsó percben. A füst egyre inkább leereszkedett, ám teoretikusan kezdett felszállni - a győztes csapat kilétét illetően. Az elméletre rácáfolt a gyakorlat, a harmadik játékrész első tíz percét megnyomta a Ljubljana, nyomás alá került a fehérvári kapu, annál is inkább, mert a 10 perc közel felét emberhátrányban védekezve játszotta a Fehérvár. Az egyenlítő gól azonos létszámban jött, ráadásul egy, a támadó harmadban elbukott buli után egy mintaszerű kontra végén Simsic talált be, 3-3. A hajrában Terbócs ütőjében maradt a győztes gól, nem úgy a hosszabbítás 2. percében Magovacnake, aki emberelőnyben szerezte meg a győztes gólt, 4-3.



Jegyzőkönyv

HK SŽ Olimpija – Hydro Fehérvár AV19 4-3 (2-0, 0-3, 1-0, 1-0)

Ljubljana, 1765 néző. Vezette: Groznik, Sternat, Puff, Zgonc.

Olimpija: Morrone - Erving, Cepon, Kapel 1 (3), Simsic 2 (2), Dodero (2) - Stojan, Magovac 1, Gareffa, Cimzar (1), Pance - Neill, Crnovic, Mehle, Kalan, Koblar - Klofutar, Bericic, Sodja, Sturm. Vezetőedző: Sivic Mitja.

Fehérvár AV19: Horváth D. - Nilsson (1), Stispicz (1), Kuralt, Hári, Newell - O’Brien, Fournier, Petan, Findlay, Erdély - Horváth M., Betker, Terbócs (2), Bartalis 1 (2), Vértes 1 - Szabó D., Dobmayer, Ambrus G., Sarauer, Németh K.. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 6, ill. 12 perc

Kapura lövések: 34-24