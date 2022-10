A bekk saját országának bajnokságán kívül játszott Svédországban, valamint a HK Riga csapatával bemutatkozhatott az orosz bázisú MHL-ben is. 2017 kiemelkedő év volt számára, hiszen a Dinamo Riga játékosaként még a KHL hangulatába is belekóstolhatott, ahol hat összecsapáson lépett jégre. Legutóbb az Olimp Riga csapatát erősítette, akikkel a lett bajnokság mellett a Continental Cup sorozatában is részt vehetett. Svars a legutóbbi szezonban ponterősen teljesített, 46 mérkőzésen 3 gólt lőtt és 21 gólpasszt osztott ki. A védő azonban a jelenlegi idényben még játszott tétmérkőzést, most új kihívásokat keresve, tele ambícióval érkezett Dunaújvárosba.