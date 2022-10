A tavalyi fantasztikus szezon után a Volán elnyerte a jogot a CHL-be való indulásra. A felkészülés éppen ezért teljesen máshogy alakult a csapat számára, az ICEHL-es szezon előtt négy BL-meccs várt a kék-fehérekre. Teljesen más kávéházba csöppent a Fehérvár, és ez a megilletődöttség talán látszott is néha. A Zürich ellen hazai jégen kezdett az AV19 7-1-es vereséggel, majd a címvédő Rögle ellen már jóval szorosabb mérkőzést játszott Kevin Constantine alakulata, akkor a svédek 2-1-re tudtak nyerni Fehérváron. Aztán jött az AV19 idegenbeli, két mérkőzést hozó túrája, ahol a Rögle otthonában 7-1-es vereséget szenvedtek Háriék, de a második találkozó itt is jobban sikerült. A Zürich Lions ellen sokáig jól tartották magukat a fehérváriakat, a svájciak üres kapus góllal állították be az 5-1-es végeredményt. Múlt héten, az ötödik fordulóban a lengyel Katowice otthonában kijött a lépés a Volánnak, jól játszva, végig vezetve nyert az együttes 4-2-re.

Szerda este az utolsó idei CHL-es fellépésére készül a Hydro Fehérvár AV19, a Katowice érkezik a Raktár utcába. A BL-kalandnak kimondva is a tapasztalatszerzés volt az elsődleges célja, összességében pedig ennek meg is felelt a Volán, sőt a csapat bebizonyította, hogy az európai hoki első számú nemzetközi sorozatában is sikereket tud elérni.

– Volt két napunk kicsit pihenni, a héten pedig ugyanúgy három mérkőzés vár majd ránk, nincs megállás, szerdán folytatás a Katowice ellen, majd utazunk Ausztriába, próbáljuk kijavítani a múlt heti teljesítményünket – nyilatkozta Német Kristóf a klub honlapjának utalva arra, hogy az elmúlt két hazai bajnokin mindössze egy pontot szerzett a Fehérvár.

– Ez lesz az utolsó idei BL-meccsünk és igen, meg szeretnénk nyerni. A siker receptje nem sokat változik nálunk: jó felfogásban kell jégre lépnünk és jól kell kezdenünk. A kezdés fontos volt Katowicében is, erre lesz szükségünk szerdán is, erősen kell kezdenünk a meccset. Ahogy mindig is, szükségünk lesz egy jó kapusteljesítményre és mindenkinek oda kell tennie magát. A játékunk minden elemében jónak kell lennünk, hogy nyerni tudjunk – mondta Kevin Constantine, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

Fotós: Beke Zsombor / FMH

Az esti CHL-mérkőzésre több mint kétszáz lengyel szurkoló érkezése várható. A Hydro Fehérvár AV19 a Katowice együttesét fogadja a csoportkör, már tét nélküli, utolsó találkozóján.