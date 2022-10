Sárosd – Enying 4–0 (2–0)

Sárosd, 110 néző

Vezette: Wittner József.

Sárosd: Rigó Á. – Susa, Ujvári, Kónya, Buza (Mekota) - Majláth (Kargl), Szabó E., Dvéri II Zs. (Lakakisz), Hushegyi - Vachler (Meszlényi), Szekeres (Schnierer). Vezetőedző: Rauf Dávid

Enying: Kovács Z. – Kalló, Mohai (Király D.), Nyikos, Óvári - Paluska K., Szalai K., Halász (Paluska L.), Vass - Nagy L., Keszler (Varga B.). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Vachler (24.), Dvéri II Zs. (35), Búza (49.), Lakakisz (88.)

Jók: az egész csapat, ill. senki

A Sárosd az első félidőben fölényben játszott, és végig veszély jelentett a vendégek kapujára. A 24. percben Dvéri II. Zsolt beadásából Vachler Barnabás lőtt közelről a kapuba, 1-0. A 35. percben Szekeres Marcell beadását Dvéri II. fejelte a kapuba, 2-0. Aztán a 49. percben Szekeres beadásából Buza Balász vette be a vendégek kapuját, 3-0. A 88. percben egy Lakakisz Nikolaosz elleni szabálytalanság után 11-est ítélt Wittner József játékvezető, melyet a sértett értékesített, 4-0.

Tudósított: Németh Réka

Sárbogárd – Tóvill-Kápolnásnyék 3–0 (0–0)

Sárbogárd, 120 néző

Vezette: Cseh Roland.

Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence (Bruzsa), Kovács J., Horváth A. (Nagy Á.), Mayer - Luczek, Glócz Z. (Tóth P.), Bencze (Pajor), Vagyóczki - Huszár (Glócz H.), Kindl. Szakmai igazgató: Pajor László

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Lipóth (Matacz), Varga József - Csörge, Pigler, Molnár G., Venczel – Zsigmond L., Czottner. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Bencze (17.), Mayer (50.), Horváth A. (82.)

Kiállítva: Kharboutli Noor (93.).

Jók: Kindl, Bencze, Luczek, Mayer, ill. Palásthy, Csörge

Az első félidőben a hazaiak meddő fölénye nem okozott megoldhatatlan feladatot a Kápolnásnyék számára, a gyenge színvonal mellett, a mezőnyben mutatott játék izgalmaktól mentesre sikerült. A szünet után felpörögtek az események és a Bogárd pontosabb, valamint agresszívabb támadó játékkal rukkolt ki, és a 47. percben megszerezte a vezetést. Kindl Zalán lövésre visszatett labdájából Bencze János 14 méterről a védők között kilőtte a jobb alsó sarkot, 1-0. A kezdés után a védővonalban gyorsan megszerzett labdát Vagyóczki Patrik ívelte a felezővonalon helyezkedő Kindl fejére, a megcsúsztatott labdát Mayer Dávid a védőket megelőzve 18 méterről lőtte a jobb alsó sarokba, 2-0. A 82. percben Nyári Bence kirúgásával Mayer iramodott meg a jobb oldalon, a védőjét egy csellel lerázta magáról, majd a begurítását Horváth A. a rövid oldalra érkezve 5 méterről továbbította a kapuba, 3-0. A mérkőzés végére tovább színesedett a találkozó, a négy hazai és három vendég sárga után Kharboutli Noor Dániel megmozdulását pirossal értékelte a játékvezető.

Tudósított: Szántó Gáspár

Tordas R-Kord – Bodajk SE 1–0 (1–0)

Tordas, 100 néző

Vezette: Szücs László.

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Danis, Tolnai (Kalácska), Hermann, Csizmarik (Fodor G.) - Dely, Szilágyi, Somogyi T. (Berki), Jancsó (Spinner) - Cservenka (Irházi), Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Bodajk SE: Nagy M. – Kocsis D., Rozembaum R., Oláh, Czéh - Molnár M., Joó, Ambrus, Kovács T. - Molnár Alex (Deme), Kis (Kurcz). Vezetőedző: Kocsis Jenő

Gól: Somogyi T. (43.)

Jók: Cseresnyés, Somogyi T., Hermann, ill. Nagy M.

A Tordas már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést, ami mezőnyfölényben és kisebb helyzetekben mutatkozott meg, míg a vendégek elvétve értek fel a kapujuk elé. A 44. percben Cservenka Gergő szögletét Somogyi Tibor fejelte a hálóba, 1-0. A második félidő elején a Bodajk egy támadás alatt három gólt szerezhetett volna, azonban Cseresnyés Alex bravúrjainak köszönhetően mindegyik helyzet kimaradt. Ezzel el is lőtték az összes puskaporukat, ellenben a Tordas további gólokat elérhetett volna. A házigazdák megérdemelt győzelmet arattak.

Tudósított: Hermann Tamás

Csór Truck-Trailer – Ercsi Kinizsi 5–2 (3–2)

Csór, 150 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

Csór Truck-Trailer: Merényi - Bogdány, Cserna, Szölősi (Báles I.), Szemenyei (Harangozó) - Tolnai, Dreska (Pécsi) - Báles Zs., Makai (Kásler Barnabás), Budai – Flavio (Lázár). Vezetőedző: Pécsi László

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Mónus, Juhász B., Neuvert - Kun, Perjési (Huber), Lak, Holentoner, Rebők (Váradi) – Hodula M. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Dreska (8., 27.), Budai (40.), Cserna (74.), Harangozó (89.), ill. Mónus (19.), Rebők (45.)

Jók: Merényi, Dreska, Flavio, Cserna, ill. senki

A 7. percben Dreska Dominikot ugratták ki a félpálya közelében, majd végig vitte, és a kapus mellett okosan a hálóba lőtt, 1-0. A 12. percben Flavio lépett ki a leshatáron, majd szemfülesen 30 méterről kapura ívelt, lövése a felső lécen csattant. A 17. percben szögletet íveltek a vendégek a hosszú oldalra, ahonnan Mónus Márk senkitől sem zavartatva a léc alá lőtt, 1-1. A 26. percben Budai József hosszú bedobással ugratta ki Flaviot, aki eljutott a vendégek ötöséig, majd pontosan gurított vissza az érkező Dreskához, aki kilőtte a hosszú sarkot, 2-1. A 39. percben Budait ugratták ki a bal oldalon, aki látva, hogy a vendégek kapusa rosszul zárja a rövid sarkot, a labdát okosan a kapuba pöckölte, 3-1. A 45. percben zavar támadt a hazai védelemben, amelyet Rebők Imre kegyetlenül kihasznált egy pontos tekeréssel, 3-2. A 73. percben Budai szögletét a vendégek kapusa Flavio fejére lepkézte, aki 3 méterről a felső lécre fejelt. Az akció bedobással folytatódott, Dreska az ötösre dobta a labdát, majd némi keveredés után Cserna Barnabás talált a kapuba, 4-2. A 91. percben Budai ment el határozottan a 16-os vonalán az alapvonalig, onnan középre lőtt, amit Andrejev Illés Harangozó Márton elé ütött, aki ezt köszönte szépen, és a léc alá vágta a labdát, 5-2. A Csór jobban akarta a sikert, amelyért nagy erőket mozgósított.

Tudósított: Csete Krisztián

Martonvásár – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 1–6 (1–3)

Martonvásár, 80 néző

Vezette: Béd Ákos.

Martonvásár: Farkas Cs. – Kovács A. (Gábor D.), Balogh B. (Varga Gy.), Füzér, Horváth B. - Dutkai (Dezső), Molnár Á. (Kovács Á.), Jakab, Tóth R. - Szántó (Gábor Á.), Mikei. Megbízott vezetőedző: Kozma László

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi (Sopronyi) – Szabó B., Radács, Balogh Á., Tóth Tibor - Szellák (Balogh Benedek), Balogh Balázs, Mód, Klauz (Hidvégi) - Gere, Koronczi (Paget). Vezetőedző: Balogh Zsolt

Gól: Horváth B. (77.), ill. Tóth Tibor (1., 62., 71., 78.), Gere (19.), Radács (41.)

Jók: Balogh B., Horváth B., ill. Tóth Tibor, Radács, Gere

Ha a listavezető látogat az utolsó helyezetthez, ott sok jóra nem számíthat a házigazda. De azért azt senki sem gondolta, hogy szinte hendikeppel indul a meccs az éllovas gárdonyiaknak, hiszen már az 1. percben, első támadásukból Tóth Tibor fejelte Mód Ádám beadását a bal sarokba, 0-1. A 19. percben Gere Zoltán elnyargalt a hazai kapuig és nem hibázott, 0-2. A 26. percben a Molnár Ákos és Balogh Benedek harcosságának köszönhetően Horváth Benett szépített, 1-2. Majd egy bedobás utáni figyelmetlenséget Radács Milán kihasznált, dőltek a védők jobbra- és balra, a labda pedig a hálóban kötött ki, 1-3. Rosszabb is lehetett volna az eredmény hazai szempontból a félidőre, de Tóth Tibor fél méterről inkább fölé lőtt. A szünet után a Gárdony kicsit rákapcsolt, és csak Farkas Csaba védései miatt nem változott az eredmény. Tóth Tibor ekkor még csak a kihagyott helyzetekkel hívta fel magára a figyelmet, de ez a 62. perctől megváltozott, mikor háromra növelte a vendégelőnyt, 1-4. Tíz perc múlva ismét ő vágott be egy Farkas Csaba védés után kipattanó labdát, 1-5, majd pár perccel később egy szabadrúgás után belsőzött a hosszúba, 1-6. A hazaiak hiába tepertek, ahogy tudtak, a Gárdony minden különösebb erőlködés nélkül termelte a gólokat, a végén Gere a szinte üres kapuba sem talált be, így az 1-6 ugyan rosszul fest, csúnyább is lehetett volna.

Tudósított: Szupkai Gábor

MÁV Előre FC Főnix – Mányi TK 3–0 (1–0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Adorján, Andróczi (Simon V.), Bolla Barnabás, Krán – Zoboki Á. (Kertész), Király B., Pápai, Jófejű (Klémán M.) – Bognár I., Patkós K. (Szalai P.). Vezetőedző: Pavlik József

Mányi TK: Zabos – Kovács P. (Ténai), Csata (Gulyás), Gondos, Bukovecz - Varga Z. (Vass), Molnár Á., Veress, Lakatos (Juhász L.) - Tóth Tivadar, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Krán (24.), Pápai (63.), Szalai P. (83.)

Jók: Adorján, Pápai, Király B., ill. senki

Meglepetésre a Mány előtt alakult ki több helyzet a meccs elején, de Barsch Gábor mindkétszer bravúrral védett. A 24. percben Jófejű Balázs ívelt középre egy szögletet, amelyet a legmagasabbra ugró Krán Attila a hosszú sarokba fejelt, 1-0. Csendesen folydogált a mérkőzés nagyon sok technikai hibával, a szilveszteri műsort tele lehetett volna tűzdelni az eseményekkel. Hol kézre pattant a labda, hol a sarkára passzolt egyik a másiknak, vagy éppen kivezette a vonalon. A 63. percben Zoboki Álmos iramodott meg saját térfeléről legalább 70 métert vezette a labdát, és a 16-oson belül szabálytalanul szerelték. A megítélt büntetőt Pápai Kristóf a bal alsó sarokba rúgta, 2-0. A mérkőzés vége felé már több lehetősége volt a hazai csapatnak, Szalai Pál előbb kihagyott egy ordító ziccert, majd a második helyzetét már a bal felső sarokba vágta, 3-0. .

Tudósított: Pavlik József

Ikarus-Maroshegy– Lajoskomárom 4–1 (2–0)

Székesfehérvár, 160 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Kecskés (Farkas G.), Kovács D., Kókány, Molnár V. - Szamarasz, Drexler (Jungwirth), Horváth Zs., Gimes (Menyhárt) - Csuti (Csanádi), Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin

Lajoskomárom: Deák – Juhász M., Orosz, Csörgei (Labossa), Victor – Dudar E., Kövecses, Kővári B., Varga F. - Klein, Rózsás. Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Molnár V. (50., 90.), Drexler (23.), Horváth Zs. (28.), ill. Labossa (77.)

Jók: Molnár V., Drexler, Horváth Zs., Szamarasz, ill. Varga F, Klein, Juhász M.

A csapatok nyílt sisakkal játszottak, a Lajoskomárom is több helyzetet alakított ki, ebből Victor Michelé volt talán a legnagyobb. Aztán a 23. percben Horváth Zsolt pontos indítását egy átemeléssel Drexler Lóránt váltotta gólra, 1-0. Majd a 28. percben egy szerencsés góllal Horváth Zs. növelte az IKA előnyét, 2-0. Az 50. percben Gimes Péter beadását Molnár Viktor fejelte a hálóba, 3-0. A folytatásban Varga Ferenc kapufát lőtt, a 77. percben Labossa Tamás talált be, 3-1. A 90 percben Jungwirth Máté pontos beadását Molnár V. ismét fejjel értékesítette, 4-1.

Tudósított: Mezővári Balázs