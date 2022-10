A két fiatal tehetség az ibizai kontinenstornán járt, ahol együtt elindultak vegyes párosban, valamint mindketten normál párosban is megmérettették magukat. Pinke Anna hivatalosan a seregélyesi klub igazolt versenyzője, de látogatja a fehérvári edzéseket is, míg Pető Balázs saját nevelésű játékos.

– Anna hozzánk plusz edzésekre jár, ez egy jó lehetőség neki, hiszen papíron erősebb versenyzők ellen is tud készülni. Anna a korosztályában erős versenyző itthon, sőt, U17-ben kerettag most már. Egyre több versenyen ér el szép eredményeket, nemzetközi szinten is egyre többször jut el a legjobb négy vagy a nyolc közé a különböző versenyeken. Nála inkább az egyéni számok szoktak jobban menni, ezért is volt meglepetés, hogy az Európa-bajnokságon párosban jutott ki. Balázs nálunk kezdett el játszani 8-9 éves korában, az egyik legeredményesebb játékosunk. Nagyon jó keze van remek a hozzáállása, vele inkább edzőként az a nehézség, hogy a nehezebb ütésekről leszoktassam, néha az egyszerűbb megoldások nyerőbbek lehetnek. Az Eb-n láthattuk, hogy miben kell még fejlődniük, de övék a jövő, hiszen Anna 2008-as, Balázs 2009-es születésű – nyilatkozta lapunknak Nagy-Szabó Levente, a Fehérvár Badminton SE vezetőedzője, és a magyar korosztályos válogatott szövetségi kapitánya.

A két tollaslabdázó vegyes párosban az országos bajnoki címüknek köszönhetően indulhattak el, ezen kívül mindegyikőjük saját nemében is megmérettette magát. Elmondták, hogy mindkettőjüknek nagy segítség volt, hogy a pálya mellől a klubedzőjük irányította őket.

– Ez volt az eddigi legnagyobb nemzetközi versenyem, nagyon jól éreztem magam, jó volt látni a korosztály legjobb játékosait. Meg tudta figyelni a játékukat, játékstílusukat. Nagyon örültem annak, hogy az Európa-bajnokságon képviselhettem Magyarországot – mondta Pető Balázs. – Vegyes és fiú párosban indultam a kontinenstornán. Fiú párosban sajnos már az első körben kikaptunk, de vegyesben nyertünk mérkőzést az írek ellen, majd a következő körben egy erős sorsolás után a fiú egyénit megnyerő játékost a soraiban tudó párost kaptunk. Nehéz dolgunk volt, sajnos kikaptunk, de a második szettben hosszabbítást tudtunk kiharcolni. A torna előtt nagyon izgultam, hiszen nagy versenyről volt szó. Nagyon jól szervezett Eb volt, köszönöm Levinek és mindenkinek, aki segített abban, hogy eljussak a versenyre.

– Nekem is ez volt az első nagy nemzetközi versenyem, valamint most repültem életemben először, az Eb mellett ez a része is nagy élmény volt számomra. Volt egy kis drukk bennem, izgultam egy picit, de a játékomon szerencsére ez nem látszódott meg – tekintett vissza Pinke Anna. – Elégedett voltam a teljesítményemmel, vegyes és lány párosban is két-két meccset játszottunk. Mindegyik számban az első találkozót meg tudtuk nyerni. Nagyon jól összekovácsolódott a társaság az Európa-bajnokság alatt, Levi volt a szövetségi kapitány, ami jó hatással volt rám, nyugodtságot éreztem ettől a mérkőzéseim alatt.