A fehérvári fiatalok nehézkesen kezdték el az új idényt, hiszen bár a Brassó ellen hazai jégen közel voltak a pontszerzéshez, a másik három találkozón tükörsima, helyenként nagy arányú vereséget szenvedtek Anatoli Bogdanov fiai.

A vasárnapi találkozón sem a FEHA19 volt az esélyes, hiszen az UTE a tabella negyedik helyét foglalta el. Ennek ellenére a kék-fehérek jó ritmusban kezdték a találkozót, majd az első harmadban emberelőnyben az ICEHL-ben is lehetőséget kapó Ambrus Csongor betalált. A folytatásban is kiegyenlített játék zajlott a jégen, a fehérvári kapuban a nyáron éppen az Újpesttől érkező Márkus is remekelt. A folytatásban Mihály kettőre növelte az előny, és bár Benk révén zárkózott a fővárosi alakulat, a 48. percben Mingazov is eredményes volt. A legvégén Just még reményt adott az újpestiek egyenlítésére, de a győzelem és a vele járó három pont a Fehérváré lett. A fehérvári fiatalok első idénybeli sikerüknek örülhettek a mérkőzés végén.

–Büszke vagyok a csapatra, tavaly tíz, idén öt meccs kellett ahhoz, hogy megszerezzük az első három pontos győzelmünket. Nagyon boldog és büszke vagyok a befektetett munkára, egynél több gólt lőttünk, a kapus is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A speciális helyzetekben is jók voltunk, mindent összevetve, megvoltak a lehetőségeink, jókor lőttük a gólokat, amikor a legnagyobb szükségünk volt rá a mérkőzésen akkor tudtunk betalálni. Nehéz néhány kulcspillanatot kiemelni, de az emberhátrányos védekezésünk nagyon fontos volt ma – értékelt a találkozó után Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

– Azt kaptuk, amit érdemeltünk – mondta érthetően csalódottan a vendégek mestere, Virág Csaba. – Igazából öt az öt ellen, valamint előnyben és hátrányban is jobb teljesítményt nyújtott a Fehérvár nálunk, megérdemelten győztek. Ha nem dolgozunk meg eléggé érte, akkor nem úgy fognak pattanni a kritikus korongok, ahogy nekünk jó lenne. Minden hiányzott ma a csapatból, nem korcsolyáztunk eleget, nem küzdöttünk eleget, nem a játéktervünk szerint játszottunk. Elkezdtünk önfejűen, saját gondolataink alapján menni, és nem értettük, hogy valami nem működik.