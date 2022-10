A magyar jégkorong szurkolóiról számos nemzetközi cikk készült már, több A csoportos, valamint diviziós világbajnokságon tették már le a névjegyüket. A számos megyei fanatikust is a soraiba tudó tábor felé a most májusi, finnországi elit-világbajnokság szervezői tettek nagy gesztust. Mivel tavaly tavasszal a válogatott története során harmadik alkalommal feljutott a legjobbak közé, így nem csak a Kevin Constantine vezette csapat, de a szurkolók is újabb életreszóló élményeket gyűjthetnek.

A finn szervezők pedig még jobban igyekeznek a magyar fanatikusoknak kedveskedni, december 1-ig hat mérkőzéses bérletet kínálnak a mieinknek. De a helyi vendéglátóhelyek is készülnek, hiszen a magyar tábort több helyi bár is megkereste, hogy a vb idejére magyarosítaná a vendéglátóegységet, kedvezményes akciókkal összevonva.

Az biztos, hogy a kiutazó szurkolóknak ismét nagy élményben lesz részük, újra a világ elitje ellen buzdíthatják a vélhetően jó néhány fehérvári játékost is a soraiba tudó nemzeti csapatot.

A magyar válogatott vb-programja:

Május 13., 15.20, Magyarország-Dánia

Május 14., 11.20, Magyarország-Egyesült Államok

Május 16., 19.20, Magyarország-Franciaország

Május 18., 15.20, Magyarország-Svédország

Május 19., 15.20, Magyarország-Finnország

Május 21., 15.20 Magyarország-Németország

Május 22., 19.20 Magyarország-Ausztria