Az aranyéremre is esélyesnek tartott látogatók gyorsan elléptek 8-2-re, a házigazdák Atkinson pontjaival próbálták tartani a lépést. Csak loholtak a fehérváriak nyomában, az első félidő derekán 21 ponttal is vezettek a Fejér megyeiek, semmi sem utalt arra, hogy itt bármi bajuk lehet. Aztán Kovács Ákos, Green, majd Eilingsfeld is belelendült, zárkóztak a hazaiak, félidőben nyolc ponttal, 38-30-ra vezetett az Alba. A második húsz perc egyértelműen a házigazdáké volt, a vendégek futottak utánuk, a rendes játékidő utolsó pillanatában a fehérváriak Isaiah Philmore középtávoli kosarával mentették hosszabbításra a derbit. A ráadás öt percében a paksiak domináltak, az Atomerőmű SE végül megérdemelten, 93-84-re győzött.

– Gratuláltam a paksiaknak a győzelemhez, megérdemelten nyerték meg az összecsapást. Nagyon jól kezdünk, tizenöt percig minden úgy működött, ahogy azt elterveztük, fókuszáltan, keményen játszottunk, stabil volt a védekezésünk. Aztán a folytatásban nem tudom, hogy mi történt a csapatommal, dekoncentráltak lettünk, amit ki is használtak a hazaiak. A mérkőzésről elmondható, hogy a paksiak fél órán át nyerni akartak. Tizennyolc lepattanóval többet szedtek, mint mi, hozzájuk 53, hozzánk 35 esetben került a labda. Ez nagy különbség, így nem lehet ilyen rangadót megnyerni. Egyik ellenfelünknek sem engedhetjük meg azt, hogy 19 támadólepattanó legyen az övé. Tanulnunk kell a hibáinkból és a következő bajnokira kell koncentrálnunk – mondta Matthias Zollner, a Fehérvár vezetőedzője.

Csirke Ferenc, a házigazdák nyáron kinevezett trénere érthetően elégedetten értékelte az összecsapást.

– Gratuláltam a fiúknak, tényleg fantasztikus volt a teljesítményünk az első 10-12 percet leszámítva. Ez volt az első bajnokink, megkaptuk a legnagyobb bajnokesélyest, ami látszott a játékukon is. Nem csináltunk annyira rossz dolgokat, tulajdonképpen támadásban nem mentek be a dobások, védekezésben puhák voltunk, mindig elkéstünk egy labdával. Jól dobott az Alba, a második negyedtől viszont teljesen más arcunkat mutattuk, fontos volt, hogy a félidőre visszajöttünk lőtávolba. Nagyszerű volt a közönségünk. Ez volt az első tétmérkőzésem Pakson, a szurkolók tulajdonképpen belehajszolták a fiúkat a fordításba, a hangulat egyszerűen fenomenális volt. Azt mondtam a héten a csapatnak: fontos, hogy a szurkolók és a játékosok egymásra találjanak. Nagyon köszönjük a támogatást. A győzelmet megünnepeljük, aztán készülünk a következő megmérettetésre.

Quincy Ford (kékben) küzd a labdáért Eilingsfeld Jánossal a szezonnyitón

ase.hu

Eilingsfeld János, a paksiak válogatott centere főleg a második félidőben nagyszerű teljesítményt nyújtott, 19/6 pontot tett a közösbe.

– Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, sok labdát adtunk el és sokszor belealudtunk a támadásokba, gyakorlatilag leblokkoltunk az offenzíváknál, pedig egész héten az Alba elleni szituációkat gyakoroltuk. Az első negyed végén sikerült rendezni a sorokat, összekaptuk magunkat védekezésben és támadásban is, jobban játszottunk, pontosabbak voltunk. A második félidőre brutálisan jöttünk ki, tulajdonképpen extázisban játszottunk, a közönség és a csapat egymásra talált. Csúszott-mászott mindenki a labdákért, igazi csapatmunka volt. Büszke vagyok a csapatra, a mérkőzés elejét leszámítva a többi negyed abszolút rendben volt, nyilván a kisebb-nagyobb hibákon dolgozni fogunk. Köszönjük a szurkolóknak, hogy extra hangulatot teremtettek, ennyien kilátogattak a csarnokba.

Somogyi Ádám, a fehérváriak válogatott irányítója 14/3 ponttal zárta a találkozót.

– A mérkőzés elején 15 pontos előnyt építettünk, amit sajnos nem tudtunk megőrizni a találkozó végéig. Voltak rosszabb periódusaink, hullámzó mérkőzés volt, de úgy gondolom, hogy ha megnézzük a mérkőzésről készült videót, tudunk tanulni a hibáinkból. Nem engedhetjük meg az ellenfélnek, hogy 19 támadólepattanót szedjen, a Paks tulajdonképpen ezzel nyerte meg a mérkőzést. Megyünk tovább előre.