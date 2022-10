A szezonban egyszer nyertes és kétszer vesztes vasiak ellen a Fehérvár számított esélyesnek, Somogyi kihagyott hármasával indult a nyugati összecsapás, a túloldalon sem mentek be a dobások, aztán Somogyi első büntetőjét bedobta, a másodikat kihagyta, Phimore középtávoli kosarával háromra nőtt a különbség. Somogyi betalált közelről, valamint ráadás büntetőjét is bedobta, 0-6. Mitchell duplájával és Moore hármasával jött egészen közel a Körmend (5-6), sőt, Chambers tévén a vezetést is átvették. A fehérvári center, Kemp gyorsan egalizált, majd az Alba került szűk előnybe, Ford kosarával. Pongó hármasával ötre duzzadt a vendégelőny, Kemp ziccerével hétre, 8-15. A tavalyi idényben még a Gáz utcában szereplő Omenaka kosarára Pongó reagált gyorsan, őrizték megnyugtató előnyüket a fehérváriak, 10-17. Moore trojkájának örültek a hazaiak, Kemp gyorsan reagált, ezzel zárult az első negyed, 13-19.

Omenaka Godwin ziccere után a túlsó palánknál Phimore hármast hintett, Ford első büntetőjét értékesítette, a másodikat nem, de ez nem okozott gondot, mert így is közel tíz ponttal vezetett az Alba. Omenaka ügyeskedett, Phimore megint dobott egy hármast (17-26), Ford középtávolit, Vojvoda ziccert, időt kért Antonis Constantinides. Megakadt a Körmend, nagyon elkapta a ritmust a Fejér megyei egylet, hirtelenjében tizenegy pontot szerzett. Somogyi begyűjtötte harmadik személyi hibáját, Vojvoda társaságában leült pihenni, Moore hármassal jelentkezett, Ford remekül szedte a lepattanókat mindkét palánknál. Philmore révén újra tíz fölé került a Fehérvár, Pongó gyors betörés után mintaszerű ziccert dobott, a hazaiakban Moore tartotta a lelket, középtávolról köszönt be, Pongó triplát hintett, remekelt az Alba, félidőben magabiztosan vezetett, 27-43.

Moore révén igyekezett tartani a lépést a házigazda, Vojvoda pillanatai következtek, igyekezett, de nem tudott tízen belülre kerülni a Körmend, Phimore kosarával megint távoldott a koronázóvárosi egylet. Vojvoda zsákolására Moore ismét hármassal felelt, 42-52-re alakult az eredmény. Moore újabb, kinti kosárral jelentkezett, majd Kemp adott egy remek sapkát Chambersnek, azonban a labdát megszerző Omenakát már nem tudta megállítani, ötre érkezett az Egis, időt kért Matthias Zollner 47-52. Omenaka két büntetőjét kihagyta, Somogyi betörés után eredményes volt, Vojdoda sem télenkedett, Durázi alakította ki az eredményt, fél óra játék után, 52-59-re álltak a felek. Philmore biztos kézzel dobta a triplát, hazai kosarak után hatra szűkült a vendégek előnye, Ford is dobott egy trojkát kintről, megint közel tízre hízott a differencia, hét perccel a vége előtt, 58-67. Harcolt a Körmend, de ahogy igazán közel kerültek volna, mindig akadt fehérvári, aki beköszönt. Az addig ritmust nem találó Ferencz Csaba betalált kintről, 63-69, Takács Milán duplájára Durázi reagált, négyre jött a házigazda. Phimore szerzett duplát, aztán Pongó passzát Ford húzta a gyűrűbe, Constantinides időt kért, 67-75. Chambers és Ferencz kosara nyomán három pontra jöttek a hazaiak, időt kért Zollner, a zárás előtt három perccel. Omenaka révén egalizált az Egis (75-75), Vojvoda megmozdulásával megint a fehérváriak voltak előnyben. Ferencz elhibázta a távoli hármast, Ford szedte a lepattanót, Pongó bravúros hármasával úgy tűnt, eldőlt a meccs, 75-80. De még nem volt vége, Moore hármasára Vojvoda szintén kintről válaszolt, Moore megint hármast, Chambers duplát dobott, 24 másodperccel a vége előtt egyenlített a vasi egylet, Zollner időt kért, 83-83. Pongó hozta fel a labdát, azonban a hazaiak térfelén elvesztette, a félelmetesen teljesesítő Moore triplája megint a hálóban landolt a dudaszó előtti pillanatokban, elképesztő mérkőzésen nyert az Egis, 86-83.

Egis Körmend-Arconic-Alba Fehérvár 86-83 (13-19, 14-24, 25-16, 34-24)

NB I-es bajnokság, 5. forduló, Körmend, Körmend Városi Sportcsarnok, vezette: Földházi Tamás Péter, dr. Mészáros Balázs, Frányó Péter (Páli dr. Kálmán)

Egis Körmend: Chambers 12/3, Mitchell 6, Kiss-, Moore 29/27, Cakarun -, csere: Omenaka 14, Parrish 5/3, Durázi 6, Takács -, Ferencz 14/9. Vezetőedző: Antonis Constantinides

Alba Fehérvár: Pongó Marcell 15/9, Somogyi 8, DeCosey 2, Ford 14/3, Philmore 19/9, csere: Vojvoda 15/3, Takács Milán 2, Takács Martin -, Kemp 8. Vezetőedző: Matthias Zollner