Kis túlzással a 21-es szám jegyében telt a múlt hétvégi, első, bajnoki forduló a férfi kosarasoknál. Ugyanis a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején egyeduralkodó Budapesti Honvéd 21 év után tért vissza az élvonalba, az Alba Fehérvár pedig 21 pontos előnyt tékozolt el Pakson. Mondjuk utóbbi történés sokkal jobba érdekli a fehérvári kosárlabda híveit, mint előbbi, a múlt pénteken a tolnai megyeszékhelyre látogató albás drukkerek a mesés kezdés után alig hitték el, hogy kedvenceik képesek kikapni tetemes előnyről. A második félidőben már csak futottak az ellenfél és az eredmény után Matthias Zollner tanítványai, akik szombaton, hazai pályán javíthatnak. A Gáz utcában fogadják az Oroszlány együttesét, akiket az utóbbi négy alkalomból háromszor legyőztek. Az egyetlen vereség a legtávolabbi, 2020. decemberében az újonc Komárom-Esztergom megyeiek 91-86-ra nyertek, pedig gyakorlatilag végig a vendégek vezettek. Egy hónappal később a fehérváriak magabiztosan, 97-72-re győztek. A tavalyi szezonban a novemberi edzőváltás után – a szlovén Dejan Mihevcet a német Matthias Zollner váltotta - az új trénernek zsinórban hármat kellett nyernie, hogy az alapszakaszt a nyolc között zárják a kék-fehérek, tehát megszerezzék a jogot a hazai, kupadöntős szereplésre, Debrecenben. A Szegedet, az Oroszlányt és a Zalaegerszeget is le kellett gyűrniük, amit meg is oldottak, Oroszlányban 86-79-re győztek.

Utoljára márciusban találkoztak a felek az Alba Regia Sportcsarnokban, az Albának megint nyernie kellett, hogy a felsőházban folytassa a bajnokságot, ami össze is jött, Lenzelle Smith tripláját azóta is emlegetik, az amerikai légiós a dudaszó pillanatában, a saját térfeléről dobott hármast, együttese ezzel nyert 85-82-re. Múlt hétvégén az OSE jól kezdte a 2022-23-as szezont, 104-98-ra verték a Körmendet, a hazaiak legjobbja a szerb irányító, a 28/6 pontos Djordje Dimitrijevic volt. Társai közül Jacob Calloway (22/18), valamint Josip Barnjak (21/6) is remekelt.

- Nagyon jó energiával kezdtünk, aminek meg is lett az eredménye, nagy előnyre tettünk szert az első félidő derekán. Aztán Paks jól reagált, jól szedték a támadó lepattanókat, ezt kihasználva sok második esélyt teremtettek, jól éltek a lehetőségekkel, kiharcolták a hosszabbítást, aztán megnyerték a meccset. A hétvégén az Oroszlányt fogadjuk, az OSE jól kezdte a szezont, múlt hétvégén megverték a Körmendet, 100 pont felett dobtak. A légiósokat a nyáron ők is lecserélték, egyértelműen nyerni szeretnénk, kijavítani a múlt pénteki hibát. Úgy gondolom, minden esélyünk meg is van a győzelemre – mondta a hátvéd, Takács Milán, aki 3/3 ponttal jelentkezett az ASE ellen.

A fehérváriak irányítója, Pongó Marcell tíz pontot dobott az Atomerőmű SE elleni derbin. Természetesen ő is hazai sikert remél.

- Nyilván győzelemmel szerettük volna kezdeni a szezont, amire meg is volt minden esélyünk Tolnában. Pakson remekül kezdtünk, aztán a hazaiak megtalálta önmagukat, mi viszont nem tudtunk váltani támadásban, a támadólepattanókban jobbnak bizonyultak, szétestünk védekezésben, valamint az első félidővel ellentétben, támadásban sem találtuk a ritmusunkat. A hétvégi ellenfél OSE 104 pontot dobott a Körmend ellen, ami hatékony támadójátékra utal. Hazai pályán mindenképpen győzelemmel szeretnénk kezdeni, remélem, nagyon sokan kijönnek és szurkolnak nekünk – jegyezte meg Pongó Marcell.