A hétvégi, OSE felett aratott magabiztos, 106-39-es, hazai siker után szerdán, a hétközi fordulóban is nyertek a koronázóvárosiak, idegenben verték az Zalakerámia ZTE KK együttesét. Végig küzdelmes volt a derbit, az első negyedet a látogatók négy ponttal nyerték, a másodikat öttel, a hazaiak a harmadik etap során a hazaiak egyértelműen jobbak voltak (26-14), a végjáték azonban a vendégeké volt, megérdemelt győzelmet arattak.

- Fontos volt a szerdai, egerszegi diadal, a lefújás után gratuláltam is a csapatomnak, elismerés jár a játékosoknak. A meccs előtt is tudtuk, nehéz meccs vár ránk, ami be is bizonyosodott, nem sok csapat távozik majd győztesen Zalából. Nekünk sikerült. Szlovén kollégám jó munkát végez, azt szerettük volna megakadályozni, hogy a ZTE tranzíciós játéka érvényesüljön. Ami össze is jött, egyértelműen ez volt a kulcsa a győzelmünknek. A továbbiakban sok szerencsét kívánok a Zalaegerszegnek, mi pedig természetesen készülünk a szombati, Szeged elleni, hazai mérkőzésre – mondta Matthias Zollner, a fehérváriak szakvezetője.

Sebastjan Krasovec, a hazaiak trénere szerint az okozta a vereséget, hogy túl sok hibát vétettek.

- Gratuláltam az ellenfélnek, nagyon erős a fehérvári csapat, ők a bajnokság egyik esélyesei. Sok hasonló hibát követtünk el, ugyanúgy, mint Körmenden. Az elején rosszul kezdtünk, nagy előnyt adtunk az Albának, amely vezetett öt-tíz ponttal is, rendkívül nehéz volt visszajönni a mérkőzésbe. Ez sikerült, azonban nagyon sok energiát követelt tőlünk, ráadásul ez volt hét nap alatt a harmadik mérkőzésünk, ami szintén számított.

Keller Iván volt a házigazdák legeredményesebbje, a ZTE fehérvári nevelésű kosarasa négy triplát szórt, 17/12 ponttal jelentkezett az összecsapáson.

- Gratulálok az Albának, amely nagyon jól és agresszíven védekezett, rendkívül nehéz volt támadni ellenük. A második félidőben ugyan átvettük a vezetést, de nem tudtuk megtartani. Bár volt esélyünk a sikerre, megint kiengedtük a győzelmet a kezünkből.

Pongó Marcell, a fehérváriak irányítója rendkívül fontos triplát dobott a mérkőzés hajrájában. A válogatott kosaras 9/3 ponttal zárta az összecsapást.

- Nagyon örülök a győzelemnek, mert egy nagyon jó csapat otthonában sikerült nyernünk. Természetesen gratulálok a ZTE-nek is, hiszen erős együttesük van. Bár a mérkőzés során hátrányba kerültünk, egységesek és elszántak maradtunk, ez számított a végjátékban. Várom a hasonló folytatást a hétvégi, Szeged elleni mérkőzésen.

A Naturtex-SZTE Szedeák elleni bajnoki mérkőzés szombaton, 17 órakor kezdődik a Gáz utcában.