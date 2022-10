2022. október 15., szombat, 15:00

Tordas R-Kord (5.) – Bodajk SE (12.)

Farkas Zsolt a Tordas R-Kord technikai vezetője: - Benne volt a pontszerzés a Lajoskomárom elleni mérkőzésben, több komoly helyzetünk volt, de ezek sajnos kimaradtak. Ellenfelünk megszerezte a vezető találatot utána nem találtunk ellenszert, nem tudtunk kiegyenlíteni. Igazán sajnáljuk, mert szerintünk több volt ebben a meccsben. A Bodajk ellen, ahogy a korábbi hazai mérkőzéseink én is szervezetten és masszívan kell védekezni és futballozni. Remélem azt, hogy kevés gólon tartjuk vendégeinket, elől pedig eredményesek leszünk, akkor egészen biztos, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot. A bajnokság közepén járunk, eléggé rotálódik a csapat, Cservenka Donát visszatért sérülése után, már játszott is, ennek örülünk. Kalácska Csaba egyéb családi elfoglaltságai után szintén tagja lesz a gárdának.



Sárosd (11.) – Enying (7.)

Rauf Dávid a Sárosd vezetőedzője: - A Bodajk elleni mérkőzés első húsz percét átaludtuk, Iszonyatosan álmosan kezdtünk. Mentálisan sem voltunk a topon, hiszen az utóbbi hetek sikertelensége miatt a játékosokon is teher van. Lassan ott tartunk, hogy amit eddig tudtak azt sem sikerül megvalósítani. Ráadásul nagyon sokat hibáztunk hátul, olyan a labdákat adtunk el, amelyek nem voltak indokoltak, és egy ilyen után kaptuk a gólt is. Bár volt ezt követően négy-öt lehetőségünk, de ezeket nem tudtuk értékesíteni. Sajnos azt érzem, hoy nincs, aki gólt rúgjon! A Bodajk hősiesen futballozott, le a kalappal előttük, lelkesek voltak, és jogosan nyertek! Nem lesz egyszerű ebből a helyzetből felállni az Enying ellen, hiszen ők is nagyon jól építkeznek és ebben a szezonban egy igen jó csapat benyomását keltik. Ki kell javítani a hibáinkat, és egy kis lélegzethez kell jutnunk. A győzelem reményében lépünk pályára!



Sárbogárd (4.) - Tóvill Kápolnásnyék (2.)

Pajor László a Sárbogárd szakmai igazgatója: - A Bicske II. csapata ellen a papírforma egy kicsit megtévesztő volt, mert ellenfelünk majdnem olyan felállásban játszott, mint az NB III-as együttes. Kulturált focit játszott és tele volt a fiatal játékosokkal. Az igaz, hogy a végeredmény magabiztosnak tűnik, de voltak a mérkőzésen olyan pontok, amikor nagyon kellett koncentrálnunk, és talán a rutinunk, és a tapasztalatunk átsegített ezeken a perceken. Ez egy jó kis csapat volt, amennyiben hasonlóan állnak fel nagyon sok csapatnak kellemetlenséget fognak okozni. Szombati ellenfelünk, a Kápolnásnyék kifejezetten jó formában van, tavaly is jó mérkőzéseket játszottunk velük. Ott is majd meg kell találnunk azokat a pontokat, amelyek alapján el tudjuk dönteni a mérkőzést. Készülünk rájuk, szerintem egészen jól ismerjük a csapatot, remélem, hogy a szombati munkanap áthelyezés nem okoz különösebb gondot a játékosoknál. Biztosan lesz hiányzónk, folyamatosan sajnos több sérültünk van. Éretten kell játszanunk egy gyors csapat ellen, akik fiatalosak, és lendületesek jól váltják a ritmust. Nem csak győzni szeretnénk, hanem jó játékot mutatni ismét és szeretném, ha nem szakadna meg az, hogy hazai pályán viszonylag elég sok gólt rúgtunk.



2022. október 16., vasárnap 15:00



Csór Truck-Trailer (13.) – Ercsi Kinizsi (9.)

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - A múlt hétvégén szabadnaposak voltunk, az, hogy ez milyen hatással lesz a csapat teljesítményére csak a mérkőzés lefújása után tudom megmondani... Két hete, a Sárbogárd ellen nagyon irreális volt a talaj, valamint az időjárási viszonyok miatt nem alakulhatott ki folyamatos játék. Küzdelmes mérkőzés volt, amelyet rengeteg párharc jellemzett, és a mérleg nyelve a Sárbogárd felé billent elsősorban a rutinjának köszönhetően. Teljesen megérdemelten nyertek, a 0-4-et kissé túlzónak tartom, nem volt az elején a mérkőzés ennyire egyértelmű. Nem nagyon ismerem az Ercsi csapatát, az utóbbi időben nem találkoztunk velük, az eredményeiket látjuk, és érzékeljük azt, hogy bravúrokat értek el, és ez azt bizonyítja, hogy ők a középcsapatok közé tartoznak. Leginkább az a problémám a saját csapatommal, hogy a maródiak listája nem csökkent, és ez behatárolja a lehetőségeinket. Függetlenül ettől hazai pályán most már szeretnénk lelkes szurkolóinkat kiszolgálni és megmutatni azt, hogy ennél többre vagyunk képesek.



Martonvásár (15.) - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)

Kozma László a Martonvásár elnöke: - Ercsiben sem volt túlságosan sok lehetőségünk legutóbb, keressük a megoldást. Sajnos nem jön a győzelem pedig az edzések látogatottsága kiváló és ott hajtanak, mennek előre a fiúk. Jó az edzésmunka, ellenben az eredmény valamiért nem akar jönni. A Gárdony ellen nagyon nehéz lesz, főleg úgy hogy több játékosunk az eltiltását tölti, ettől függetlenül próbálunk mindent megtenni. A kupában már idén egyszer találkoztunk, ott kikaptunk 3-0-ra, kőkeményen kell védekeznünk és meg kell próbálnunk kontrázni, más lehetőséget nem látok. Horváth László vezetőedzőnk eltiltása miatt nagy valószínűséggel én fogom irányítani a csapatot.



MÁV Előre FC Főnix (6.) – Mányi TK (10.)

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: – Igazán nem történt semmi, bár elvesztettünk két mérkőzést egymás után. Nem a Gárdonyi elleni mérkőzés sajnáljuk, mert a Gárdony jobb volt, hanem az Ercsi ellen nem lett volna szabad kikapnunk. Annak ellenére, hogy hat pontra kerültünk a listavezetőtől egyáltalán nem találom problémásnak, mert még nagyon sok van hátra a bajnokságból. emlékezzünk arra, hogy tavaly nagyobb pont előnyről buktuk a bajnokságot, és akkor lényegesen kevesebb forduló volt hátra. Lesznek változások a Mány elleni találkozón a keretben, tisztában vagyunk azzal, hogy szükség van a változásra, kicsit több lehetőséget kapnak a fiatalok most ebben a helyzetben. Ahogy nézzük a tabellát a Kápolnásnyék kivételével nyerhető mérkőzések következnek számunkra, csupán az a kérdés, hogy hol leszünk félévkor? Egyre jobban jönnek vissza azok a játékosok, akik sérültek voltak, de viszont a Gárdony elleni mérkőzésen az is látszott, hogy nagy a lemaradásuk. Sem Bognár Imre, sem Zoboki Álmos nem tudott teljes értékű játékot nyújtani. Bizakodó vagyok, egy komoly sérültünk van, Kosztolányi Bence akire nem számíthatok



Ikarus-Maroshegy (8.) – Lajoskomárom (3.)

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - A játék szempontjából nehéz értékelni a hétvégi Mány elleni mérkőzést, azonban most úgy érzem visszaadott valamit a sors és a szerencse, amely az eddigi mérkőzéseken elkerült bennünket. Igaz, talán többet is tettünk érte, főleg a második félidőben a korábbi találkozóinkhoz képest. Nagyon nehéz három pontot elhozni a Mány otthonából, az pedig külön öröm hogy két 16 esztendős játékosunk szerezte a góljainkat, ami a megyei első osztályban azt hiszem egyedülálló. Az utóbbi évek talán legjobb lajoskomáromi csapata érkezik hozzánk vasárnap, több mérkőzésüket is megtekintettem, és nem titok, hogy jó barátok és munkatársak vagyunk vezetőedzőjükkel, és legjobb játékosukkal is. Az a csapategység, amit kialakítottak példaértékű, és egyáltalán nem véletlen, hogy zsinórban mérkőzést megnyertek. Az előre játékban Igen veszélyesek, gyors játékosaik vannak, minden tekintetben kiélezett mérkőzést várok, de bízom abban, hogy a mányi siker adott egy olyan lökést a csapatnak, melyet tovább tudunk vinni a hétvégén, és meg tudjuk törni a Lajoskomárom eddigi figyelemreméltó menetelését. Molnár Viktor Achilles-ín sérüléssel küzd hetek óta, a játéka kérdéses, míg fiataljaink közül néhányan kisebb betegséggel, és sérüléssel bajlódnak.



Szabadnapos: Bicske II. (14.)