- Ennek a tornának ismét az a célja, hogy több száz családot tudjunk alapvető élelmiszerekkel támogatni, hogy megkönnyítsük a karácsonyi készülődésüket. Több száz gyermeknek vásárolnánk új játékokat. Azért választottuk a SZETA-t, mert számunkra nagyon fontos, hogy tényleg olyan családok jussanak hozzá az adományokhoz, akik tényleg rászorulók – tájékoztatta a sajtó képviselőit Mike Marianna, a mozgalom alapítója.

Azt már a kispályás foci szerelemesei az eddigi tornák alatt megszokhatták, hogy Horváth Péter, az alapítvány kurátora és ötletgazdája mindig újabb és újabb meglepetésekkel szolgál. Nincs ez most sem másként, bár egyelőre még a torna időpontjáról és helyszínéről nincs pontos információ, ám az biztos, hogy újabb és újabb relikviák kerülnek árverésre, és az ezekből befolyt összegek segítik majd a rászorulókat abban, hogy szebb legyen a karácsonyuk.

– A segítő szándék önkéntelenül is benne van az emberben, de arra nem gondoltam, hogy idén már a tizenegyedik kupát fogjuk szervezni. Szerencsére a város nagyobb sportegyesületei egytől-egyig mögénk álltak. Egyáltalán nem állunk rosszul a karácsonyi gyűjtés kapcsán. Megint került hozzánk néhány igen figyelemreméltó relikvia, amelyekre álmunkban sem gondoltuk volna. Ilyen ifjabb Ocskay Gábor mellvédője és korcsolyája, amelyeket a család ajánlott fel. Ezeknek a legjobb helyre kell kerülniük, és hasonlóan nemes célt kell szolgálniuk, mint az eddigi árveréseinken meghirdetett ereklyéknek – hangsúlyozta Horváth Péter.

– Most már negyedik alkalommal kapcsolódott be a gyűjtésbe a SZETA, és a korábbiakhoz hasonlóan egy szép átadó ünnepségfilmben szeretnénk átadni a családoknak és a gyerekeknek az ajándékokat, hiszen fontos, hogy a támogató lássa azt, hogy hova kerülnek a felajánlásai. Mindenkit buzdítunk arra, hogyha kicsivel is, de vegyen részt a támogatásban! – fogalmazott Szontághné Kovács Erika, a SZETA szakmai vezetője.

Az Adni Jó Kupák eddig minden alkalommal jó hangulatban teltek, és nem utolsó sorban remek meccseket hoztak

Fotós: Fehér Gábor / FMH-arcív

Különlegesség például a Sallói Dánieltől kapott mez, amelyben az Egyesült Államokban játszik, de válogatott labdarúgók, kézilabdázók, valamint jégkorongozók azok, akik ellátják őket kellő számú tárgyi emlékkel.

– Nem is szeretnék külön neveket és klubokat kiemelni, mert tényleg az egész jégkorong-társadalom, az Erste Liga összes csapata mellettünk áll, de ugyanezt mondhatom a női kézilabdázókról is. Tőlük is egyre több felajánlás érkezik, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia játékosa, Farkas Johanna válogatott mezét adta nekünk, de az Alba Fehérvár KC és a Siófok KC szintén adott számunkra relikviákat. Mára már mozgalommá vált, nagyon sokan tudnak rólunk, és szeretnének részesei lenni. A játékosok önállóan keresnek bennünket, felajánlanának különböző tárgyakat, amelyek az ő pályafutásukhoz kötődnek. A Bayern München labdarúgócsapatának teljes keret által aláírt labdát is árverésre tudjuk bocsátani, de kaptunk női futsal válogatott-tól az Európa bajnokságon dedikált labdát. Nagyon fontos számunkra, hogy a támogatóink és mi is lássuk, hogy a vásárolt és gyűjtött adományok hová kerülnek, és ebben a Szegényeket Támogató Alapítvány hatalmas garanciát jelent. Szeretnénk megszólítani az embereket, annak ellenére, hogy tudjuk azt, hogy most mindenkinek nehezebb, de bízunk abban, hogyha kevéssel is, de támogatni tudják mozgalmat, és jobbá tudják tenni a rászorulók karácsonyát. Gyűjtőpontokat fogunk létrehozni, esetleg gyűjtő napokat, és hasonlóan a tavalyi évhez, a Hydro Fehérvár AV19 mérkőzése előtt gyűjtenénk élelmiszert. A sportklubokkal közösen összefogva egészen biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog! – tette hozzá a kurátor.