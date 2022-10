A 13 csapatot felvonultató osztrák bázisú ligában a fehérváriak tudják maguk mögött a legtöbb összecsapást, Kevin Constantine alakulata idei 15. bajnoki meccsén cikázott az Alpok aprócska városkája jégcsarnokában. Az első harmadban ugyan gólig nem jutott, de nem hokizott rosszul a Volán. Terbócs kétszer is megtornáztatta az Asiago hálóőrét, egyszer közelről csúsztatva, majd távolról emelve. Olivier Roy-nak is akadt némi dolga, de állta a sarat Michele Stevan fonák kanalazásánál, vagy Moncada lövésénél is. A harmad zárásaként Fournier indult nagy szólóra, a saját kapujától cikázott végig a pályán az olasz védők között, majd a bal felső sarok felé tartó korongját a kapus, Vallini válla térítette el.

A középső periódus olasz próbálkozásokkal kezdődött, majd a 31. percben O’Brien ugratta ki parádés passzal Erdélyt. aki a kapura törve előzékenyen tálalt a jobbján érkező Bratt Findley elé, a kanadai csatár kapásból helyezett a bal alsóba, 0-1. Findley elemében volt, a harmad vége előtt 5 perccel is tesztelte Vallinit, majd Roy-nak kellett védenie Marek Vankus távoli pattintását. Egy remekbeszabott fehérvári támadás végén Vallini feküdt rá a korongra, mindezt tehette azért, mert Ambrus nem tudta kellőképpen maga elé tenni a pakkot ordító helyzetben, így a lövésre nem maradt ideje.

A harmadik harmad álmoskás játékába egy-egy helyzet fért bele, a 45. percben azonban az Asiago felpörgette az estét. Magnabosco hozta el a korongot egy Volán-harmadon belüli bulinál, Moncada vitte a pakkot a kapu elé, jól passzolt a hosszún érkező Marek Vankus elé, aki fonákkal húzta a korongot a kapuba, 1-1. Az egyenlítő találat után az olaszok irányítottak, többször meleg pillanatokat okoztak Roy kapusnak. Az 55. perc hozta meg az első kiállítást, de a fórral nem tudott élni a Volán. A hosszabbításban dőlt el a meccs, Gazzola a bal oldalon korcsolyázott a harmadba, s könyörtelenül felvarrta a pakkot a Roy válla fölött a bal felsőbe, 2-1.

A Hydro Fehérvár AV19 1 ponttal lett gazdagabb.

JEGYZŐKÖNYV

Asiago Hockey – Hydro Fehérvár AV19 2-1 (0-0, 0-1, 1-0, 1-0) - hosszabbításban

Hodegart-Asiago, 1900 néző. V.: Rezek, Zrnic (Hribar, Mantovani)

Asiago: Vallini – Casetti, Rutkowski, Saracino, Misley, Marchetti – Vallati, Gazzola 1, Salinitri, McShane, Finoro – Gios, Rigoni, Vankus 1, Moncada (1), Magnabosco – Forte, Parini, Stevan, Zampieri. V.edző: Tom Barrasso

FAV19: Roy – Fournier, Campbell, Sarauer, Hári, Kuralt – Stipsicz, Szabó D., Erdély (1), Findlay 1, Petan – Betker, Horváth M., Newell, Németh K., Terbócs –Reiter, Ambrus, Mihály, O’Brien (1). Vezetőedző: Kevin Constantine

Kiállítások: 2 ill. 0 perc

Kapura lövések: 30-30