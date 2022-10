A Puskás Akadémia elleni pontszerzést még sikerként könyvelte el Michael Boris, a Mol Fehérvár FC vezetőedzője, majd a ZTE ellen elbukott két pontot már sajnálhatta, az Újpesttől elszenvedett vereséget pedig már nem értette. Az élvonal újonca, a Vasas tíz fordulón át nem tudott nyerni az NB I-ben, joggal fogadkoztak Fehérváron, hogy a Fáy utcában visszatérnek a diadalok útjára a Fejér megyei piros-kékek, azonban a Vidi elmúlt meccseken mutatott játékát látva ott motoszkált a kisördög a fejekben: mi van, ha a Vasas szerzi meg első győzelmét a 2022/23-as idényben? Minden bizonnyal némi szerkezetváltás a fehérvári kispadon...

Az első tíz percben nem is találta igazán a ritmust a Vidi, a Vasas volt aktívabb az Illovszky Rudolf Stadionban. Aztán a fehérváriak is megérkeztek a meccsre. A 13. percben az exangyalföldi Hangya adott be balról remekül, Nego pedig a tizenegyespont közeléből fejelt, Jova leért a labdára a vonal előtt. Válaszként kombinatív támadást futtatott a Vasas, Holender közelről próbálta bevenni a rövidsarkot, Kovács Dániel remek reflexekkel védett. Felpörgött a meccs, Dárdai beadását a visszafutó Ódor fülelte le, de saját kapuja felé szabadított fel, Jovának kellett vetődnie csapattársa labdájára. A 18. minutumban megint a hazai védelem mögé került a Vidi, Nego jobbról centerezett, Kodro centikkel maradt le a labdáról. Erőltették a fehérváriak a szélről beküldött labdákat, Bese is próbálkozott, nem is rosszul, Negot találta meg, aki 11 méterről kapásból durrantott a ketrec fölé. A félidő derekától egyértelmű volt a Vidi-fölény, a Vasas teljesen visszazárt saját térfelére, de mint ahogy a 36. percben kiderült, nem véletlenül altattak az angyalföldiek. Az exfehérvári Berecz Zsombor szerzett labdát, két játékoson is áthámozta magát, majd balra dobta a labdát a kontrával robogó Holendernek, aki pontosan centerezett laposan, Novothny pedig estében, jobbal lőtt 8 méterről a jobb alsó sarokba, 1-0. Nem változott az iram és a forgatókönyv a találat után sem, szinte a középkezdés után Nego kisodródva emelt a sarkot jól záró Jova kezébe, majd a Vasas-kontra végén Géresi lövését blokkolták a vendégvédők. Ugyanezt tette a szünet előtt Fiola is, Holender néhány csel után tüzelt volna kapura.

Hangya Szilveszter jelezte már a találkozó előtt, hogy egy gól biztosan nem lesz elég a győzelemhez, nos, a második 45 percre adott volt a lecke: minimum kettőt kellett begyötörni. A teher béklyóit azonban időbe telt lerázni, tíz perc elteltével Dárdai lövését kellett Jovának védenie. „Tiszteljétek a mezünket és a klubunkat! Mi vagyunk a Videoton” – üzent a Red Blue Devils szurkolói csoportja a fehérvári futballistáknak, akik nem tudtak újabb lendületet vinni a játékba. Főként azután nem, hogy a 71. percben Serafimov megkapta második sárgáját, megfogyatkozott a Vidi. Próbálkozott ugyan a Boris-csapat, de emberhátrányban annyi éle sem volt a támadásoknak, mint korábban. Sőt, nemhogy kettőt nem lőtt a Vidi, hanem kapott még egyet. Egy elvesztett labdából indult a Vasas, Radó előzékenyen szolgálta ki Ihrig-Farkast, aki az üres kapuba gurított, 2-0. A vendégek a becsületgólért hajtottak, de ez is elmaradt. A Vasas a Mol Fehérvár ellen zsebelte be első győzelmét, ami lehet, hogy nem marad következmények nélkül a koronázóvárosban.

JEGYZŐKÖNYV

Vasas FC – Mol Fehérvár FC 2-0 (1-0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2027 néző. V.: Berke Balázs

Vasas: Jova – Ódor, Otigba, Inyibor – Hinora (Radó, 64.), Berecz, Hidi P. (Hidi M., 87.), Silye – Géresi (Ihrig-Farkas, 64.), Novothny (Cipf, 87.), Holender (Vida M., 76.). Vezetőedző: Kondás Elemér

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Bese (Bamgboye, 69.), Serafimov, Larsen, Hangya (Heister, 84.) – Makarenko (Bumba, 69.), Fiola – Nego, Houri (Pokorny, 84.), Dárdai (Szendrei, 84.) – Kodro. Vezetőedző: Michael Boris

Gól: Novothny (36.), Ihrig-Farkas (83.)

Sárga lap: Otigba (34.), Ódor (60.), Cipf (92.) ill. Serafimov (10., 71.), Nego (72.)

Kiállítva: Serafimov (71.)