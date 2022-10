Az élvonal újonca, a Vasas FC az egyedüli együttes a mezőnyben, mely az eddigi tíz forduló alatt nem tudott nyerni. A pontvadászatot még Kuttor Attila irányításával kezdő, azonban már Kondás Elemér vezérletével harcoló angyalföldiek hat döntetlenre voltak jók, minden bizonnyal kapva kapnának az alkalmon, hogy az újfent gyengélkedő, nyolcadik helyen tanyázó Vidi ellen ünnepeljék visszajutásuk első diadalát.

A fehérváriak jelenlegi keretéből Hangya Szilveszter térhet visszatérőként szerepelhet majd a Fáy utcában. A korábbi Vasas-játékos egy bokatörés, combsérülések, kézsérülés kálváriáján van túl, legutóbb pedig a fogát hagyta ott a pályán a Puskás ellen. Az Újpest elleni összecsapást sárga lapjai miatt a lelátóról követő Hangya szeretné már maga mögött tudni a sérüléshullámot. No és persze ő is szeretné megállítani a Vidi lejtmenetét.

– Száz százalékosan a futballra szeretnék végre koncentrálni. Ha a ZTE ellen meg tudtuk volna tartani a vezetésünket az utolsó percekben, teljesen más hangulat uralkodna az öltözőben, és az Újpest elleni meccs is teljesen másképp alakult volna. Ha az első tíz-tizenöt percben két-három lehetőségünket gólra váltjuk, nem arról kellene beszélgetni, hogy milyen kiélezett mérkőzés lesz a Vasas elleni – vélekedett a Vidi szélső védője. – Ahogy mi, úgy a Vasas sincs jó szériában, de szeretnénk végre begyűjteni az első, idegenben szerzett három pontunkat. Ezért mindent megtesz majd a csapat. Nagyon szép és rossz emlékeim is vannak a Vasasban eltöltött időszakomból. Ott lettem profi játékos, a Vasas futballistájaként lettem válogatott. Nyilván különleges meccs lesz számomra, de nem fektetek erre nagy hangsúlyt. Csapatszinten szeretnénk jó eredményt elérni. Nagyon fontos lenne győzni. Nem lesz egyszerű mérkőzés, de ebben a ligában egyik meccsünk sem volt egyszerű, talán csak a Honvéd ellen tudtunk simán nyerni. Hadilábon állunk a gólszerzéssel, de biztos vagyok benne, hogy egynél több gólra lesz szükségünk a győzelemhez.

Az Újpesttől elszenvedett 1-0-s vereséget követően a Vidi trénere nem tudta, mi lehet az oka, hogy csapata a második félidőben már nem igazán futballozott. Remélhetőleg az elmúlt napokban rájött, mi hibádzik.

– Az elmúlt két hazai bajnokinkon elveszítettünk öt pontot, ráadásul a játékunk sem volt az igazi, így mindenképpen javítanunk kell – mondta Michael Boris, a molfehervarfc.hu-nak. – Sokat beszéltünk arról a csapattal, hogy min kell változtatni és az edzéseken is sok szituációt gyakoroltunk. Az eredmények ellenére nem volt minden rossz, amit láttunk a pályán, a ZTE és az Újpest elleni első félidő is többé-kevésbé rendben volt, a helyzeteink is megvoltak, csak nem tudtuk gólra váltani őket, e mellett védekezésben is fejlődnünk kell. Nem vár ránk könnyű meccs a Vasas ellen sem, sok párharcot kell nyernünk majd ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Biztos, hogy hazai pályán a Vasas is nagy ambíciókkal lép majd pályára, mi azonban a saját játékunkra és a saját erősségeinkre koncentrálunk. Azt, hogy mire vagyunk igazából képesek, nem az edzéseken, hanem a mérkőzések folyamán kell megmutatnunk, abban bízom és azért dolgozunk, hogy ez szombat este a Vasas ellen sikerüljön is.