A kupasorozat 2022/2023-as kiírásában, a nyolcaddöntőben volt érdekelt először a kék-fehér gárda. A fehérvári lányok a szintén az Extraligában szereplő UTE-val csaptak össze a legjobb nyolcba kerülésért, az oda-visszavágós párharc első találkozóján. Az UTE a bajnokságban, hasonlóan a MÁV Előre SC-ST Solar csapatához vereséggel indított szombaton, igaz ők szoros csatában, 3-2-re kaptak ki a Szent Benedek Röplabda Akadémiától.

Nehezen vette fel az „üzemi hőmérsékletet” a Loki, 1-5 után kezdtek éledezni a kék-fehérek, majd 5-5-nél utolérték ellenfelüket, sőt volt olyan periódusa a játszmának, amikor egy pillanatra a vezetést is átvették (8-7). Akármennyire is űzte-hajtotta a társakat azonban a rendkívül rutinos Vajda Beáta korán kialakult egy tetemesebb különbség a felek között, és ez kitartott a szett végéig.

A második etapban szinte lekopírozta az előzőt a fehérvári csapat, 7-7 után lett náluk először az előny, majd sokáig úgy tűnt, hogy partiban maradnak, ám 15-15-t követően zsinórban négy pontot szereztek a vendégek, és ez pontosan elég volt ahhoz, hogy magabiztos játékkal behúzzák ezt a játszmát is.

Sokan azt hihették a VOK lelátóján, hogy a harmadik szett már csak formalitás lesz, ám korántsem így történt. Remek megoldásokkal nemcsak komolyabb előnyt kovácsoltak Vajda és Diana Karnyitskaja, valamint Kovács Evelin vezérletével, hanem Vajda révén már tíz ponttal is mentek, 13-3.

Mire feleszmélt a lila-fehér együttes addigra nem sok hiányzott ahhoz, hogy ez a tízegységnyi differencia a végére is megmaradjon, ám így is nagyszerűen alakult ez a 22 perc.

A negyedik játszmára még próbálta megrázni magát a házigazda, amely 6-6-ig vezetett, ám ezután már kevesebb muníció maradt a tarsolyukban, mint az újpestieknek, akik minimálisan engedték őket lőtávolon belülre, és tíz ponttal nyertek.

- Túl lassan vettük fel a mérkőzés ritmusát, az első szettben rá sem ismertem a lányokra. Kis változtatás és fejmosás után elkezdtünk úgy játszani, ahogy tudunk. Ez ma egy szettre volt elég. Nincs semmi veszve, készülünk az újpesti visszavágójára. - értékelt Nagy Fanni a fehérváriak vezetőedzője.

A párosítás visszavágójára november 2-án, szintén 19 órától, Újpesten kerül sor.



MÁV Előre SC-ST Solar – UTE 1:3 (-15, -16, 14, -15)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Dr. Árpás Krisztina, Bátkai-Katona Ágnes.

MÁV Előre SC-ST Solar: Karnyitskaja 15, Tóth J. 4, Csabai 6, Szabó L. 3, Dolotova, Vajda 20. Csere: Kovács E, Borostyán (liberók), Alisanova 3., Kiss L. Vezetőedző: Nagy Fanni.

UTE: Kilyénfalvi 8, Hiruela 12, Ambrosio 16, Boskó 3, Tarin 18, Manninger 11. Csere: Dömsödi (liberó), Németh H. 1, Del Rio, Goodwin, Sziládi, Stojanovic. Vezetőedző: Horváth András