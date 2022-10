A Puskás Akadémia FC a dobogót ostromolta a válogatott program miatti bajnoki szünet előtt, míg a fehérváriak igyekeztek összeszedni magukat a visszafogottabb rajt után. Nyolc fordulót követően a felcsútiak a negyedik pozíciót foglalták el a tabellán, a Kecskeméti TE Fradi-verésével a meccs előtt az ötödikre csúszott vissza, a Vidi hét meccset letudva a hetedik helyen tanyázott, de a DVSC Honvéd elleni győzelmével már nyolcadikként futott ki a gyepre a Fejér megyei rangadón. A Vidi és a Puskás örökmérlege 22 bajnoki találkozó tükrében egyértelmű fehérvári fölényt mutatott, 10 piros-kék-diadal és hét döntetlen a PAFC ötször nyert kettejük randevúján. Azonban az utóbbi években a felcsútiak domináltak, az előző két idényben egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett kék-sárgák ellen utoljára 2020. szeptember 12-én győzött a Mol Fehérvár.

A Vidi több válogatott játékosának igazolt távolléte miatt a szünetben főként a fizikális felkészülésre fektette a hangsúlyt, de Michael Boris alakulata megvívott egy edzőmeccset is, a Budafokot 3-1-re verték Kastrati mesterhármasával.

Hornyák Zsolt, a hazaiak trénere határozott futballt várt csapatától, melyben kezdőként már ott volt Spandler Csaba, s – egyelőre a kispadon – visszatért a hosszú sérülés után felépült Nagy Zsolt is.

A vendégeknél szokatlan volt látni, hogy a korábban szinte minden meccset végigjátszó Nego Loic a kispadon kezdett.

A kezdő tizenegyek a mellrák elleni küzdelemre figyelmeztetve rózsaszín pólóban sétáltak ki a pályára, s fotózkodtak közösen.

A játékot indító sípszót követően már nem volt barátság a felek között. A Puskás lendült csatába harcosabban, az első szögletét követően szabadrúgáshoz is jutott, Baluta tekerte a kapu elé, a kavarodásban Zahedi a felső lécre pottyantotta a labdát, a lecsorgót pedig Stronati 60 centiről bikázta a hálóba. Azonban több percnyi videózás után les miatt érvénytelenítette a találatot Bognár játékvezető. Ezután sem szabadult a szorításból a Vidi, Kastrati eladott labdájából került helyzetbe a Puskás, de Stopira blokkolta Baluta lövését. A 18. perc végén Brandon Ormonde-Ottewill táncoltatta meg a bal oldalon Besét, jól adott a rövid sarok elé, a berobbanó Kiss Tamás sarkazott a kapufára. A Mol Fehérvár ugyan kiegyenlítette a játékot mezőnyben, de a tizenhatosig csak elvétve jutott el. Amikor igen, akkor Fiola hét méterről, ollózva vette célba a kaput, de azt nem találta el. Az első fehérvári szögletből indult kontrára a Puskás, Mezghrani messze a keresztléc fölé lőtt. A szünet előtt a felcsútiak algériai légiósa Hangya Szilvesztert állította meg a bal szélen egy vétlen ütéssel, a Vidi védőjét le kellett cserélni, miközben Debreczeni „Penge” Tibor a játékos fogát kereste a fűben.

A második félidőre egyik együttes sem frissített vagy változtatott összetételén, pedig nem ártott volna a meccsbe némi fordulat, hogy izgalmasabb, látványosabb legyen. Továbbra is az angol Brandon Ormonde-Ottrewill és Kiss Tamás vittek színt a játékba: a 48. minutumban előbbi beadását csúsztatta a rövidre Kiss, a jobb kapufán csattant a labda. Az 57. percben már a frissen beállt Urblík is kellett ahhoz, hogy a Puskás lendületes, gyors támadást futtasson. Kiss Tamás robogott fel a jobb oldalon, remekül centerezett, a fehérvári védőket megverő Sahab Zahedi pedig 12 méterről lőtt a bal alsó sarokba, 1-0. Vezető gólja után még magabiztosabban futballozott a PAFC, a Vidi továbbra sem tudta áttörni a hazai védelmet, lövésig sem jutott. Ezt próbálta orvosolni Michael Boris, az utolsó szűk 25 percre hármas cserével operált – Negot, Bamgboyet és Zivzivadzét is támadásba dobta. Azonban mindez hiábavalónak bizonyult, mert a vendégek továbbra is rengeteg hibával, körülményesen játszottak, esélyük sem volt a szervezetten focizó Puskást zavarba hozni. A 76. percben Baluta zárhatta volna le a meccset, de veszélyes perdítése elzúgott a fehérvári kapu előtt keresztbe. Hornyák Zsolt többet is cserélt a meccs végére, amikor is a Vidi a semmiből egyenlített, bizonyítva, hogy a piros-kékek vannak annyira jók, hogy rossz játékkal is gólt szerezzenek. Dárdai Palkó küldött be remekül egy szögletet, a hosszú oldalon Kenan Kodro érkezett és közelről a hálóba helyezett, 1-1. A hosszabbítás perceiben Artyem Favorov cselezte magát helyzetig, lövését ugyan blokkolták a védők, de a labda flipperezve száguldott a kapu felé, Kovács Dánielnek kellett nagyot védenie, hogy megőrizze a Mol Fehérvár FC értékes egy pontját.

JEGYZŐKÖNYV

Puskás Akadémia FC – Mol Fehérvár FC 1-1 (0-0)

Felcsút, Pancho Aréna, 1680 néző. V.: Bognár Tamás (Tóth II V., Buzás)

Puskás AFC: Tóth B. – Mezghrani, Batik, Stronati, Spandler, Ormonde-Ottewill – Baluta (Komáromi, 77.), Favorov, Corbu (Urblík, 56.) – Kiss T. (Van Nieff, 77.), Zahedi (Gruber, 72.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Mol Fehérvár: Kovács – Szerafimov, Larsen (Zivzivadze, 68.), Stopira – Bese (Nego, 68), Fiola, Pinto, Hangya (Heister, 45+2.) – Kastrati (Bamgboye, 68.), Dárdai (Makarenko, 84.) – Kodro. V.edző: Michael Boris.

Gól: Zahedi (57.) ill. Kodro (79.)

Sárga lap: Mezghrani (43.), Corbu (45+2.), Van Nieff (94.) ill. Stopira (62.)