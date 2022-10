Mindkét gárda nyolc mérkőzést vívott meg eddig a szezonban, s a ZTE teljesített valamivel jobban. Három győzelem, két döntetlen és három vereség a pénteki vendégek mérlege, míg a Vidi három győzelem mellett egyszer ikszelt és négyszer zakózott. Egy esetleges győzelemmel a fehérváriak megelőznék a Zalaegerszegi TE alakulatát a 18 órakor kezdődő összecsapást követően.

– A ZTE már elől letámadja az ellenfelet, így fontos, hogy magabiztosan hozzuk ki a labdát a letámadásuk ellenére is – vélekedett a molfehervarfc.hu-n Michael Boris, a Vidi vezetőedzője. – Stabilnak kell lennünk hátul, elől pedig megvannak a remek képességű játékosaink, akik bármikor gólt tudnak szerezni. Játékban és a helyzetek kialakításában is jobban kell teljesítenünk, mint a Puskás Akadémia ellen. Hazai pályán hibátlanok vagyunk a bajnokságban, valamint mi vagyunk az egyedüliek a mezőnyben, akik legyőzték a Kecskemétet, most pedig újabb két hazai meccs jön, természetesen pozitívan várom a találkozót. A ZTE játékosai a letámadás mellett nagyon sokat futnak és nem szabad elfelejtenünk, hogy nyáron az AC Milant is legyőzték, de a mi feladatunk az, hogy megszerezzük a három pontot.

A Vidi koszovói támadója, Lirim Kastrati is tisztában van azzal, hogy jobb futballal kell előrukkolnia a csapatnak, mint amit a Puskás ellen mutatott.

– Értékes a Felcsúton megszerzett egy pont, a következő két hazai bajnokin viszont egyértelműen hat pont a célunk. Legutóbb nem játszottunk jól, de a foci ilyen, van, hogy kevésbé jó játékkal is nyerhetsz vagy szerezhetsz pontot, de jó játékkal is ki lehet kapni. Az edzéseken mindent beleadtunk a héten, felkészültünk a Zalaegerszegből, így készen állunk a péntek esti meccsre, amit meg kell nyernünk hazai pályán – fogalmazott Kastrati.

A korábban az FTC-t dirigáló Ricardo Moniz legutóbb a fehérváriakhoz hasonlóan egy pontot szerzett együttesével. A ZTE a Vasassal zárt 1-1-es döntetlenre. A kék-fehérek meg kívánják őrizni hatodik pozíciójukat, mellyel épp az 1 pont hátránnyal őket üldöző Vidit előzik meg.

– Személyesen tekintettem meg vasárnap a Mol Fehérvár felcsúti vendégszereplését. Korábban is topcsapat volt, jól emlékszem arra az időszakra, amikor még Paulo Sousa irányította őket – mondta Ricardo Moniz, a ZTE holland trénere. – Jelenleg is nagyon jó játékosaik vannak, de az az érzésem, hogy a csapat még keresi az identitását. Egy komoly hagyományokkal rendelkező klub, akik vissza szeretnének térni a közelmúlt sikereihez. Otthon magabiztosan szerepel a Fehérvár, ettől függetlenül tudjuk, hogy mit szeretnénk játszani és mi az, amiből előnyt kovácsolhatunk.