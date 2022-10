A két csapat a közelmúltban már összecsapott egymással, akkor némi meglepetésre a fehérvári fiatalok hazai jégen megverték a fővárosiakat 3-2-re. Az a győzelem volt a FEHA19 első sikere az Erste Liga idei kiírásában. Az azóta eltelt időben egyelőre több babér nem termett Anatoli Bogdanov fiainak, a Ferencváros otthonában sima, 4-1-es vereség lett a találkozó vége.

– Jól kezdtünk, mindenki beleadott mindent. Utána viszont szerintem az volt a baj, hogy túlságosan tiszteltük őket, nem mertünk úgy igazán odamenni ütközni, Jobban kell fizikálisan is játszanunk ahhoz, hogy igazán sikeresek tudjunk lenni – mondta Ambrus Csongor, a FEHA19 csatára. – Legutóbb tudtunk nyerni, de ez nem azt jelenti, hogy most is olyan könnyen fog minden menni. Oda kell raknunk magunkat, nagyon jó csapat az Újpest, de ha mindenki száz százalékot nyújt majd, akkor nyerhetünk. Fontos lesz a jó kezdés.

– Voltak jó meccseink az Újpest ellen a múltban, de ez most nem segít nekünk, hiszen minden mérkőzés 0-0-ról kezdődik. Valószínű, hogy a legutóbbi összecsapásunk felpaprikázta őket. Persze, egy kis önbizalmat adhat nekünk ez a siker, láthatjuk, hogy képesek voltunk legyőzni őket, de ez minden. Az Újpest majd próbál fizikális hokit játszani, többet korcsolyázni és dolgozni nálunk. Próbálják majd a tapasztalatikat kamatoztatni ellenünk, szóval mindenre fel kell készülnünk.

A keddi találkozó 18 órakor kezdődik majd.