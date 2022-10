187 munkás dolgozott az Alba Aréna építésén akkor, mikor Székesfehérvár képviselőtestületének tagjai tartottak bejárást a jégalapú multifunkciós csarnok betonelemein. A 100x100 méter alapterületű létesítmény betonszerkezete elérte azt a szintet, melyre már fel lehet helyezni az áthidaló acélgerendákat. Az aréna árkádjain belépve már kirajzolódnak a lelátók vonalai, a VIP-páholyok térelválasztói, s a korábbi napok esőzése nyomán kis "tavacska" illusztrálta a jégpálya helyét.

Székesfehérvár MJV képviselőtestülete informálódott az épülő Alba Arénában

Forrás: Simon Erika

A beépített készültségi szint jelenleg 25-30 százalékos, a legyártott elemekkel, és a megrendelt tartozékokkal számolva 80-90 százalékos a tetőszerkezet állapota. A lifteket is gyártják már, a teljes készültség így 50 százalék körüli.

- Fantasztikus épület lesz, amit régóta várt Fehérvár. Igazi közösségi tér alakul ki, ami a jégkorongcsapatunk otthona lesz. Igazi katlan, de emellett kulturális programoknak, koncerteknek, vásároknak, nemzetközi és hazai konferenciáknak is helyet tud majd adni. Mindent tud, ami egy 21. századi létesítménynek tudnia kell - fogalmazott a bejáráson Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András. - Fontos kiemelni, hogy gáz egyáltalán nem lesz az épületben, hanem villamosárammal üzemel, melynek egy részét a földből nyerik ki. Zöld energiát felhasználó épület lesz, remélhetőleg a jelenlegi árak mellett is rendben lesz az üzemeltethetősége. Ki kell emelnünk, hogy nem önmagában csak egy épület valósul meg, hanem egy infrastruktúra is létrejön, parkolókkal, bekötőúttal, ami nem csupán a csarnokot köti össze a Budai úttal, hanem az Alba Ipari Zónát is. A közösségi közlekedésre és a kerékpáros közlekedésre is lesz lehetőség. 2013-ban kezdődött meg erről a gondolkodás, maga az álom több évtizedes, hogy legyen a városban egy multifunkcionális csarnok. Az álom most megvalósul.

A csarnok 6000 főt tud majd befogadni

Forrás: Simon Erika

Az Alba Aréna teljes beruházása nettó értéken több, mint 30 milliárd forintból, teljes mértékben kormányzati forrásból valósul meg. A kivitelezés határideje 2023. december 28. A most zajló, harmadik építési ütem befejezésének határideje ez év december 28.

- A monolit vasbeton-szerkezetnek és az előregyártott vasbeton szerkezet váznak kell teljes mértékben elkészülnie az év végéig. Az előregyártott szerkezet pillanatnyilag 98 százalékos, a két százalék is csak azért hiányzik, mert az ideiglenes bejárást biztosítanunk kell a daruknak, így nyolc darab elemet csak október végén, november elején tudunk behelyezni - adott tájékoztatást Bajnok Sándor, a Market Építő Zrt. műszaki igazgatója. - A monolitszerkezet 90 százalékos készültségű, a határidő teljesíthető lesz. Az előregyártott és a monolitvasbeton több, mint húszezer köbmétert tesz ki, melyet helyi, fehérvári betonkeverő üzemek szállítanak. A tetőn 14500 négyzetméter lemezfedés lesz.

Ahhoz, hogy a csarnok jéglencse alakot formázó tetőborítása is a helyére kerüljön, el kell helyezni a 60 méter hosszú áthidaló acélgerendákat. Egy 750 tonnás, lánctalpas mobildaru emeli be az előreszerelt, 66 tonnás rácsos tartókat, melyek a tetőszerkezet stabilitásáért felelnek. A monumentális daru hosszú gémje 91 méteres, a horog súlya nyolc tonna. 25 kamion szállította a Budai út melletti területre, egy héten át szerelték össze.

A 750 tonnás daru gémje 91 méter hosszú

Forrás: Simon Erika

- Jövő év nyarára, július végére kell elérni, hogy az épület teljesen zárt, beázás- és huzatmentes legyen. Addigra el kell készülnie a tetőfedésnek, tetőszigetelésnek és a homlokzati üvegportáloknak is a helyükre kell kerülniük - mondta a kivitelező műszaki igazgatója.

Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő (b), Bajnok Sándor, a Market Épító Zrt. műszaki igazgatója (középen) és Cser-Palkovics András polgármester azt is megvitatták, hogy a pinceszintbe több, mint 3 kilométernyi vasbeton került

Forrás: Simon Erika

Az Alba Aréna befogadóképessége összesen 6000 fő lesz, ehhez ki kell húzni a lelátóperemek alól az 1500 férőhelyes mobil lelátórendszert. A játéktér közvetlen közelében állandóan 18 fokos hőmérsékletet terveznek tartani, az épület fűtéséről 300 darab földhő-szonda gondoskodik majd.