Legutóbb másfél hónappal ezelőtt játszott hazai pályán az Alba Fehérvár KC együttese, úgyhogy a szurkolók ki voltak éhezve az igazán jó kézilabdára, és erre kiváló alkalmat adott a mosoni gárda elleni bajnoki.

A találkozót megtekintette Golovin Vladimir szövetségi kapitány is, egyáltalán nem véletlenül, hiszen az Eb-re készülő bő válogatott keret tagja a Mosonmagyaróvár együtteséből Albek Anna, Pásztor Noémi, Szemerey Zsófi és Tóth Eszter.

Az első félidő eredményére elég tisztességesen rányomta a bélyegét az Alba FKC tragikus helyzetkihasználása. Történt ugyanis, hogy legalább hat százszázalékos ziccert tékozoltak el az amúgy jól kézilabdázó fehérvári lányok. Előbb Szemerey Zsófia, majd a korábban az AFKC-ben megforduló Mistina Kitty babonázta meg őket, de igazság szerint a hazai kapufa sem volt velük. Fej-fej mellett haladtak a csapatok egészen a 10. percig, amikor kettőre növelte a Fehérvár előnyét Takó Viktória találatával, 6-4. Ez a vezetés azonban tiszavirág életűnek bizonyult, mert pillanatok alatt utolérte őket az MKC, Ines Ivancok góljával. Ráadásul kettős emberhátrányba is kerültek, és a 15. percben már Strannig Zsófia a vendégeket juttatta előnyhöz. Még egyszer ki tudtak egyenlíteni ugyan a házigazdák, de a folytatás a kisalföldiek kedve szerint alakult. Nem tudtak mit kezdeni Albek Anna lendületével, a fiatal átlövő tetszés szerint hámozta át magát a védelmen, és lőtt négy gólt 14 perc alatt. Az Albában a védekezéssel nem volt különösebb gond, elől azonban egyedül Utasi Linda és Tamara Szmbatian góljai tartották meccsben a gárdát, így aztán nem lehetett azon csodálkozni, hogy a szünetre a vendégek mehettek mosolygósabban.

A pihenő után reménykedhettek a hazai drukkerek abban, hogy a lányok előbb-utóbb beérik ellenfelüket, ez kis híján össze is jött, mert A 40. percben Afentaler Sára lőtávolon belülre hozta az AFKC-t, 16-17. Innentől ismét folytatódott a húzd meg-ereszd meg játék, és ismét két, sőt három góllal vezetett az MKC. Természetesen ehhez bőségesen hozzájárultak olyan bakik hazai oldalon, amelyek szinte esélytelenné tették az egyenlítést. Pedig Takó és Szmabatian mindent megpróbált, tüzeltek becsülettel, ám támadásban korántsem volt az Alba most hatékony, és a végére kitartott a háromgólos mosoni előny.

- Azt hiszem nem kérdés, hogy a jobbik csapat nyert, pedig megtettünk mi mindent - azért is, hogy elveszítsük a mérkőzést. Rengeteget hibáztunk, számolatlanul tékozoltuk el a ziccereket. Az extra teljesítmény, ami a győzelmünkhöz kellett volna az elmaradt most. Szerettük volna megnehezíteni a Mosonmagyaróvár dolgát, valamelyest sikerült, főleg védekezésben vagyok elégedett, amíg fizikálisan bírtuk rendben volt, de ennyi kihagyott lehetőséggel nem lehet mérkőzést nyerni. – értékelt Józsa Krisztián a lefújás után.



Alba Fehérvár KC – Motherson-Mosonmagyóvári KC 27-30 (12-14)

Székesfehérvár, 500 néző

Vezette: Nagy Ferenc, Túróczy József

Alba Fehérvár KC: Pijevic – Zrnic 1, Afentaler 1, Sztosics 2 (2), Varga E. 2, Szmbatjan 7, Takó 6. Csere: Tóth Nikolett (Kapus), Utasi 5, Boldizsár 1, Bojtos, Kocsis B. 2, Szemes. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Motherson-Mosonmagyóvári KC: Szemerey – Mihály, Lancz, Tóth E. 6 (4), Pásztor 3, Ivancok 3, Stranigg Zs. 3. Csere: Mistina (Kapus), Albek 9, Kovács P. 3, Tóth Nikolett, Sztankovics K. 2, Csire 1, Faragó, Bardi. Vezetőedző: Gyurka János

Kiállítások: 12, ill. 12 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/4