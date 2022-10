Az Alba kosarasai a szezonban háromszor nyertek és kétszer vesztettek, legutóbb Körmenden léptek pályára, félidőben 16 ponttal vezettek, aztán 86-83-as vereséget szenvedtek. A helyzet hasonló volt, mint az első fordulóban, Pakson, ahol az első húsz percben végig domináltak, végül alulmaradtak hosszabbításban. Persze, arattak bravúros sikert is, két hete a Szegedet gyűrték le a ráadásban, pedig a zárás előtt ötven másodperccel még kilencpontos hátrányban voltak. A Kecskemét első négy bajnokiját megnyerte, legutóbb viszont nagyon simán kikapott a Szolnoktól.

A kezdés előtt a labdát a Fehérvár KC korábbi kézilabdázója, Tilinger Tamara dobta fel, a sportbarátok által Pumiként ismert sportoló hatalmas küzdelmet vív a rákkal, a kemoterápiás kezeléseket és a műtétet követően rendkívül optimista a teljes gyógyulást illetően. Reményei szerint túljutott a nehezén.

Somogyi Ádám kosarával indult a találkozó, a válogatott irányító a folytatásban is aktív volt, aztán betalált Pongó és Philmore is, a túloldalon az első hat pontot a veterán center, Kemal Karahodzic szerezte, négy perc játék után 11-6 állt a táblán. Tisztes távolságból követték az eseményeket a vendégek, Philmore újabb duplájával, majd hármasával tovább nőtt a hazai előny (16-16), a vendégek amerikai fazonszabásza, Townes a sarokból szórt hármast, erre betörés után Somogyi válaszolt. Az előzőleg nem túl magabiztos Kiss Dávid is betalált, a fehérváriaknál DeCosey dobott hirtelenjében öt pontot, Pongó triplával jelentkezett, 23-11-re alakult az állás. Townes válaszolt közelről, Vojdova a pontokban nem, a passzokban jeleskedett, aztán zsákolt is, majd Takács Milán szerzett bravúros kosarat, magabiztos volt az Alba, tíz perc után 29-17 állt a táblán. Ford zsákolt, aztán ziccert értékesített, 33-17-nél a látogatók mestere, Forray Gábor időt kért. Townes beköszönt a sarokból, Somogyi és Ford hármasával közel húszra nőtt a különbség, a Dramicanin duplájával és a csereként beállt Wittmann trojkájával araszolt előre a KTE, 41-28. Klobucar kapta el a ritmust, a túloldalon Somogyi ügyeskedett, aztán Philmore és De Cosey is, megint hízott a differencia, Forray időt kért, 49-32. DeCosey később is magabiztos volt, Pongó is, húszon túlra került a Fehérvár, kicsit közelített a KTE, félidőben 56-36 állt a táblán.

Még közelebb jött az alföldi egylet, Pongó hármasa a hálóba hullt, ismét kialakult a korábbi különbség, sőt, De Cosey duplájával nőtt is. Vojvoda visszatért a parkettre, de pontokat nem ő szerzett, hanem Somogyi és Philmore, Forray időt kért, 68-43. Wittmann betalált középtávolról, a túloldalon Kemp zsákolt, Borisov dobásai nem mentek be. ellenben kétszer Dramicanin eredményes volt, kintről. Ezzel annyit értek el a látogatók, hogy nem nőtt harmincra a különbség, aztán kis híján mégis, fél óra után 82-53-ra álltak az együttesek. Dramicanin távolról és közelről is többször betalált, beköszönt a sarokból Vojvoda és Pongó is, öt perccel a vége előtt harminc pont választotta el a csapatokat, 92-62. Sőt, több is, nem találta az ütemet a Kecskemét, aztán Townes és Klobucar labdát szerzett, megiramodott és ziccert dobott, az utolsó két percben már a fehérvári fiatalok voltak a parketten, a kérdés az volt, a házigazdák elérik a száz pontot, vagy sem. Összejött, az Arconic-Alba könnyedén nyert, 101-73-ra.

Arconic-Alba Fehérvár-Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 101-73 (29-17, 27-19, 26-17, 19-20)

NB I-es bajnokság, 6. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, vezette: Praksch Péter Árpád, Goda László, Jakab László Imre (Téczely Tamás)

Arconic-Alba Fehérvár: Pongó Marcell 14/3, Somogyi 21/9, DeCosey 13/3, Ford 11/3, Philmore 13/3, csere: Vojvoda 15, Takács Milán 2, Takács Martin -, Kemp 12, Balsay -,Góbi -. Vezetőedző: Matthias Zollner

Kecskemét: Townes 15/9, Wittmann 5/3, Dramicanin 16/12, Ivkovic 6, Karahodzic 11, csere: Kucsera -, Klobucar 13/6, Kiss 2, Borisov 2, Tóth B. 3, Takács E. -. Vezetőedző: Forray Gábor