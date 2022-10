Az NB III Közép csoportjának 2. helyén álló Iváncsa KSE gárdája alaposan megismerheti a ferencvárosi labdarúgókat, hiszen három nappal ezelőtt a zöld-fehérek II. csapatával mérkőztek. Ez a találkozó 1-1-el ért véget, a fővárosi Fenyvesi Gergely találatára még az első félidőben válaszolt Vallejos Dominique. Az kétségtelen, hogy egy sokkal nehezebb kilencven perc vár Tóth András vezetőedző tanítványaira ma délután, és nemcsak az osztálykülönbség miatt.

A Fradi mindenesetre „hazajár” Iváncsára, hiszen arra sokan emlékezhetnek, hogy 2019 szeptemberében, szintén a kupában összecsaptak a felek, és ennek a kilencven percnek ugyancsak az Iváncsa KSE volt a házigazdája. Ezt a meccset 1-0-as félidő után 3-0-ra Leandro de Almeida, Michal Skvarka, és Sigér Dávid góljaival az esélyesebb vendégek nyerték, mintegy hozva a papírformát. Az akkori összeállításokat böngészve többen még klubjukat erősítik, de az látszik a keretek összetételén, hogy az idő nem múlt el nyomtalanul. Az Iváncsa KSE színeiben Aradi Csaba, Cseszneki Richárd, Vallejos Dominique, Madarász Bence, Nyul Krisztián egészen biztos, hogy ott lehet a szerdai mérkőzésen is, míg ellenfelüknél Nguen Tokmac, Sigér, Dávid, Franck Boli azok, akik szerephez jutottak a jelenlegi állományból, és most megint csak ott lehetnek a pályán. Persze ezt még nem tudni, mert a Ferencváros versenyprogramja sűrű – szombaton a bajnokságban a Puskás Akadémia, jövő szerdán pedig az Európa Ligában az AS Monaco csapatával játszanak majd. Az Iváncsa KSE eddig három kört tett meg sikeresen a kupasorozatban, a Balatonlelle SE ellen 1-0-ra, a Kadarkút VSK ellen 7-0-ra, míg a Gyirmót FC Győr ellen 3-2-re győztek. A Ferencvárosnak csupán egyszer kellett pályára lépnie, méghozzá a Bicskei TC otthonában, ahol 2-0-ra győztek Amer Gojak és Vécsei Bálint góljaival.