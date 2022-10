-Gratuláltam a csapatnak a győzelemhez, végig koncentráltan játszottunk. Mindenki átérezte a felelősséget, a körmendi vereség után érthetően azonnal szerettünk volna javítani. A KTE elleni meccs legnagyobb kérdése volt, tudjuk-e tartani a magunk által diktált sebességet, vagy sem. Sikerült, ebből következően magabiztosan nyertünk. Az idei szezonban vagy nagyon jól, vagy nagyon rosszul játszunk, közepes nem létezik. Bár jó döntéseket hoztunk, most nem játszottunk tökéletesen, de végig fókuszáltak és fegyelmezettek voltunk, ennek köszönhettük a magabiztos sikert. Különleges időszak következik, hosszú szünet lesz az NB I-ben, három kulcsemberünk a világbajnoki selejtezők miatt a válogatottal gyakorol, az elkövetkező két hétben nélkülük készülünk. Nagyon remélem, három hét múlva ugyanolyan játékkal folytatjuk a bajnokságot, mint ahogy a Kecskemét ellen abbahagytuk - mondta a hazaiak trénere, Matthias Zollner.

A KTE szakvezetője, a 2020-21-es idényben még a fehérváriakat irányító Forray Gábor érthetően nem volt túl nagy hangulatban.

– Ezen az estén jobban játszott az Alba, megérdemelten nyerte meg a találkozót, sajnos az első félidőben volt tíz eladott labdánk, ami megpecsételte a sorsunkat. Valamint ez párosult a fehérváriak remek dobóformájával. Az elszórt labdákból nem következik törvényszerűen azonnal kapott kosár tranzíciós játék nyomán, azonban a Fehérvár ezúttal nehéz helyzetekből is betalált. A szünetben megbeszéltük, melyek azok a dolgok, amelyeken feltétlenül változtatnunk kell, sajnos nem jött össze. Az általunk elkövetett hibák miatt lépett ez az Alba, akkora különbség alakult ki, amely után már nem volt bennünk annyi erő, hogy fordítsunk. Nehéz sorozaton vagyunk túl, arattunk fontos győzelmeket, az első négy meccsünket megnyertük, azonban Fehérváron ugyanolyan rossz teljesítményt nyújtottunk, mint legutóbb a Szolnok ellen, amikor szintén nem ment a játék. Az utolsó két derbin mutatott teljesítmény miatt kicsit bosszús vagyok, azonban első négy meccsen mutatott teljesítményre nyugodtan építkezhetünk. A háromhetes szünet nekünk jól jön, lesz időnk rendezni a sorokat.

A házigazdák amerikai centere, Adam Kemp hasznosan játszott, 12 pontot jegyzett:

- Nagyon fontos mérkőzés volt, döntőnek bizonyult, hogy negyven percen át fegyelmezetten kosárlabdáztunk, a meccs előtt megbeszélteket ezúttal megvalósítottunk. Egy hete, Körmenden is remekül játszottunk az első félidőben, aztán a másodikat elrontottuk. Ezúttal ez nem következett be, egységesek voltunk, végig megfelelő intenzitással játszottunk, megérdemelten győztünk.

A fehérvári nevelésű, ám az utóbbi évtizedet már Kecskeméten töltő irányító, Wittmann Krisztián szerint a hazaiak megdolgoztak a sikerért.

- Gratulálok a Fehérvárnak, végig jól játszottak, megérdemelten nyertek. Mi hasonló mérkőzést játszottunk, mint legutóbb otthon, a Szolnok ellen, olyan hibákat követtünk el, amiket ezen a szinten már nem lehet. Sok eladott labdánk volt, könnyű kosarakat kaptunk, a Fehérvár gyors játékához sajnos mi is hozzájárultunk. Hosszú szünet következik a bajnokságban, ami nekünk ezúttal jól jön, próbálunk változtatni az elmúlt két meccsen mutatott játékon, biztosra veszem, ez sikerülni is fog. Voltunk már ilyen helyzetben, akkor is gyorsan kijöttünk belőle.

A fehérváriak válogatott irányítója, Pongó Marcell ezúttal is magabiztos volt, 14/3 pontot szerzett az összecsapáson.

- Örülök, hogy a körmendi vereség után ezúttal nem szórakoztuk el az előnyt. Ott a második félidőt elrontottuk, ezúttal a nagyszünet után még rátettünk egy lapáttal, azt gondolom, végig meggyőző játékkal szereztük meg a győzelmet. Mivel az idei szezonban nincs középszakasz, minden mérkőzés számít. Ennek a sikernek is lesz jelentősége.

Az Alba három játékosa, Vojvoda Dávid, Somogyi Ádám Pongó Marcell november 6-én, vasárnap találkozik a válogatott keret többi tagjával a megszokott, kecskeméti edzőtáborban. Ivkovic Stojan szövetségi kapitány együttese november 11-én a bosnyákokkal Szarajevóban, 14-én pedig Szombathelyen a csehekkel vív vb-selejtezőt.

Az Arconic-Alba Fehérvár legközelebb november 19-én lép pályára, az újonc Budapesti Honvéd együttesét fogadják a Gáz utcai sportcsarnokban.