A kék-fehérek csapata és szurkolói is fantasztikus utazáson vettek részt, hiszen a klub történetében először a Fehérvár indulhatott a jégkorong Bajnokok Ligájában. A CHL-kaland során hat meccs alatt két siker is jutott Kevin Constantine alakulatának, ezen felül pedig az európai hokielit megismerhette az ördögkatlan hangulatát. Pedig nem kis csapatok jártak ősszel a Raktár utcában, de mint a címvédő Rögle, mint a több volt NHL-es játékost soraiba tudó Zürich képviselői sem nagyon találtak a szavakat a fantasztikus hangulatra, ami az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban uralkodott.

A pályán zajló küzdelem mellett a szurkolók részt vehettek a CHL Fan Challenge elnevezésű online versenyen is. Ezt több éve rendezik meg a Jégkorong Bajnokok Ligájában, a jégkorongos közösségek elismerése mellett az európai topklubokat tömörítő versenysorozat pénzdíjjal is jutalmazza a legjobb eredményt elérő együtteseket. Az online térben zajló játékon a szurkolók heti kvízeken, szavazásokon vettek részt, ezen kívül voksolhattak a legjobb CHL-úticélra, valamint a kedvenc gólzenére is. A regisztráltak augusztus végétől a csoportkör utolsó mérkőzéséig tartó időszakban ügyességi játékokkal és folyamatos, aktív jelenléttel is gyűjthettek pontokat kedvenc csapatuknak. Az eredményeket a szezon során kétszer összesítik, így a csoportkör végén és a döntő utolsó mérkőzése után is jutalmazzák a legaktívabbakat.

A Hydro Fehérvár AV19 liga-és nemzetközi szinten is ismert és elismert szurkolótábora ezúttal is bizonyított, szinte minden kategóriában maguk mögé utasították a CHL összes csapatának szimpatizánsait, így a képzeletbeli aranyérem mellett a 13 ligát képviselő 32 csapat otthona közül Székesfehérvár lett a legkedveltebb szurkolói célpont, a ’Repül a bálna’ pedig a második legjobb gólzene. Ez nem kis teljesítmény, hiszen a CHL-ben tényleg az európai hoki elitje szerepel, a fehérvári szurkolók pedig többek között olyan hokikultúrák szimpatizánsait győzték el, mint a svéd, finn, svájci csapatok rajongói.

– Büszkék vagyunk erre a díjra, és különösen büszkék vagyunk azokra, akiknek ezt köszönhetjük, a csodálatos szurkolótáborunkra – mondta a klub közösségi felületén Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke.