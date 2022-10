Fontos három pont volt a mérkőzés tétje, hiszen egy fehérvári siker esetén a kék-fehérek megelőzték volna riválisukat. Ennek szellemében nagy lendülettel kezdett a Volán, Kuralt, majd Petan is próbára tette Starkbaumot. Négy perc után a vendégek második sora kavarta meg a hazai védelmet, majd Posch távoli lövését kellett védenie Roy-nak. Horváth kiállítása után öt a négy ellen támadhatott a Bécs, Rotter ugyan betalált, de mivel a kapu elmozdult, nem adták meg a gólt a játékvezetők. Később a Fehérvár is támadhatott emberelőnyben, Fournier eladott korongja után azonban Zimmer került ziccerbe, de Roy védett. Kilenc perccel a játékrész vége előtt megszerezte a vezetést a Bécs, Würschl volt eredményes közelről, 0-1. Nem találta támadásban a ritmust Kevin Constantine alakulata, majd a harmad végén ugyan emberelőnyben próbálkozhattak a hazaiak, még csak helyzetig sem jutottak.

A középső játékrész hatalmas fehérvári lehetőséggel startolt, Hári szerzett korongot a kék vonalnál, de bombája épphogy elkerülte a jobb felső sarkot. Később Zimmer került helyzetbe, de Roy vállal védeni tudott, majd Prokes is veszélyeztetett közelről. A túloldalon Erdély lódult meg a szélen, éles szögből leadott lövésénél Starkbaum hárított. Hét perc eltelte után a Vienna Capitals támadhatott emberelőnyben, de a védelem állta a sarat. Továbbra sem játszott jól a Fehérvár, Krys jó helyzetből durrantott éppen csak mellé a harmad közepén, a túloldalon Findlay sem talált kaput. Öt a négy ellen ismét nem igazán találta a fonalat az AV19, Campbell távoli löketén kívül nem volt igazán nagy lehetősége a Volánnak. A játékrész végén a „közönségkedvenc” Rotter kiállítása nyomán újfent egyenlítési lehetőséget kaptak a kék-fehérek, és ugyan Fournier és Kuralt révén akadtak helyzetek, nem sikerült egalizálni.

A záróetapot nagy lendülettel kezdte a Volán, beszorult a Bécs. Hat perc eltelte után 10 másodpercre emberelőnybe került az AV19, majd Findlay kiállítása után négy a négy ellen folytatódott a játék. Nem sokáig, ugyanis Hackl is kiülhetett a büntetőpadra, négy a három ellen támadhatott a Fehérvár. Nyomták a hazaiak, de nem sikerült egalizálni. Pár perccel később viszont igen, a hazai nyomás góllá érett, Bartalis egy kipattanót pofozott közelről a hálóba hét minutummal a vége előtt, 1-1. Felélénkült a találkozó, helyzetek mindkét kapu előtt adódtak, Newell nem tudta Campbell átadását gólra váltani közelről, Starkbaum védett. A kapusok lehúzták a rolót, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadásban eleinte több bécsi lövés volt, majd Campbell került helyzetbe, a védő ellen szabálytalankodtak, így négy a három ellen támadhatott a Volán, de nem sikerült bevinni a döntő találatot. Jöhettek a büntetők, Roy kettőt védett, Hári és Petan pedig nem hibázott, a bónuszpont a Fehérváré lett.



Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – spusu Vienna Capitals

2-1 (0-1, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0) – büntetők után

Székesfehérvár, 2014 néző. V.: Fichtner, Hlavaty, Durmis, Konc.

AV19: Roy – Forunier, Capmbell, Sarauer, Hári 1, Kuralt – Stipsicz, Szabó D., Erdély, Findlay, Petan – Betker, Horváth M., Newell (1), Bartalis 1, Terbócs – O’Brian, Reiter, Ambrus G., Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Vienna: Starkbaum – Hackl, Zimmer (1), Sheppard, Bradley (1) – Piff, Krys, Prokes, Kainz, Rotter – Posch, Brunner, Antal, Pilloni, Bauer – Pallierer, Würschl 1, Widhalm, Kromp, Preiser. Vezetőedző: Dave Barr.

Kiállítások: 6, ill. 14 perc.

Kapura lövések: 25-27.