FEHA19 – UTE 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)

Székesfehérvár, 386 néző. V.:Rencz, Tóth R., Kedves, Kocsány.

FEHA19: Márkus – Mingazov 1, Dolinar, Mayer, Mihály 1, Cizas (1) – Csollák (1), Reiter (1), Ambrus Cs. 1, Fekete, Keceli-Mészáros – Farkas B., Kóger B., Nagy Á, Farkas L., Grin – Bajkó, Hrubo, Farkas I, Győrffy, Alapi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

UTE: Sági – Jarvinen, Kiss D., Benk 1 (1), Just 1, Peresunko (1) – Balázsi, Tornyai, Kiss P., Henttonen, Shirley – Pokornyi, Kiss Philip (1) Szabó Rácz, Németh A., Kovács A. – Balogh B., Madácsi, Nemes. Vezetőedző: Virág Csaba.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

A mérkőzés délutánján több színes program közül is választhattak az érdeklődök a csarnok környékén az Erste Liga matiné keretén belül, legnagyobb sikere az Xbox-nak, illetve a kapura lövésnek volt.

A találkozó első nagyobb helyzete a hazaiak előtt adódott, Mayer távoli lövésébe ért bele az egyik társ veszélyesen, de Sági védett. Néhány perces mezőnyjáték után az Újpest is megvillant, a nyáron éppen a fővárosi klubtól Fehérvárra igazoló Márkus védett Madácsi közelijénél. A harmad közepén Pokonyi lőhetett tisztán, sistergős löketét botossal kitolta Márkus. Kiegyenlített küzdelem zajlott a jégen, Ambrus Csongor beleérős próbálkozása, majd Mingazov kékvonalas lövése dolgoztatta meg Ságit. Két perccel a játékrész vége előtt emberelőnyben megszerezte a vezetést a FEHA19, Ambrus Csongor lőtte ki szépen a rövid felsőt, 1-0.

A középső harmad elején egy áthúzódó kiállítást nem sikerült gólra váltania a hazaiaknak, majd öt az öt ellen a túloldalon Tornyai tette próbára Márkust. Három perc eltelte után sikerült kettőre növelni a kék-fehéreknek az előnyüket, Mihály Ákos mattolta Ságit, 2-0. A harmad derekán az Újpest emberelőnyben Jus révén eltalálta a kapuvasat, majd Németh hagyott ki egy ajtó-ablak ziccert. Átvette az irányítást az UTE, a fölény pedig góllá érett, Benk talált be, 2-1. A harmad végén egy újpesti fór során záporoztak a lövések a hazai kapura, de egyenlíteni szerencsére nem sikerült az újpestieknek.

Dolinar nagy helyzetével startolt el az utolsó húsz perc, majd emberelőnyben sikerült kettőre növelni a különbséget, Mingazov értékesített egy kipattanót, 3-1. Az utolsó percekben fokozta a nyomást az UTE, majd öt perccel a vége előtt emberelőnybe is kerültek a vendégek, Jarvinen és Benk is közel járt a szépítéshez, de Márkus résen volt. A legvégén levitte a kapusát is az Újpest, a létszámfölény ugyan a szépítést meghozta Just révén, de a Fehérvár győzött, így a fiatalok az első idénybeli sikerülnek örülhettek.