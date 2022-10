A két gárda október elején találkozott egymással utoljára, akkor Fehérváron csaptak össze a felek. Azon a mérkőzésen a FEHA19 fiataljai meglepetésre, végig vezetve győztek le egy kiélezett összecsapáson a lila-fehéreket 3-2-re.

A keddi mérkőzés előtt a visszavágás vágya tüzelhette a hazaiakat. Ennek ellenére Csollák távoli kísérlete volt az első említésre méltó esemény kedden, majd a túloldalon egy villámgyors akciót követően Kovács Alex lövését védte Márkus. Pörögtek a csapatok, két és fél perc után Ambrus Csongor is helyzetbe került, Sági védett. Később emberelőnyben támadhattak a Fejér megyeiek, de Mingazov és Csollák sem járt sikerrel, a kiegészülést követően Just nagy helyzeténél védett az exújpesti Márkus. Öt az öt ellen nyomott az UTE, Henttonen ziccerénél ismét nagyot kellett fognia a fehérvári portásnak. A harmad derekán a hazaiak fölénye góllá érett, emberelőnyben Kiss Patrik bombája akadt be, 1-0. A folytatásban sem változott a játék kép, a vendégek részéről Ambrus lövése hordozott magában veszélyt.

A második játékrészben bátran kezdett a FEHA19, Zezelj került nagy helyzetbe, de Sági résen volt. Majd Nemes kiállítása után fórban támadhatott a Fehérvár, de hiába szorult be az Újpest, egyenlíteni nem sikerült, ahogy később Keceli-Mészáros helyzete is kimaradt. A túloldalon egy elszórt korongra Shirley csapott le, de Márkus szerencsére figyelt. Egyenlő létszámnál a harmad közepén a hazaiak kettőre növelték az előnyüket, Kovács Alex értékesített egy kipattanót, 2-0. Ment előre Anatoli Bogdanov együttese becsülettel, de újabb gólt a fővárosiak szereztek, Kiss Patrik volt eredményes, 3-0. Nem adták fel a kék-fehérek, Mayer került ziccerbe, de Sági hárítani tudott.

Az utolsó játékrész sem kezdődött jól a vendégek szemszögéből, Just vette be Márkus kapuját közelről, 4-0. Kicsit hitehagyottá vált a fehérváriak játéka, a második harmadbeli lendület eltűnt, a feszültség viszont nőtt a jégen, a játékosok egyre többet foglalkoztak egymással is egy-egy sípszó után. 13 perccel a vége előtt büntetőhöz jutott az Újpest, a végrehajtó Henttonen volt, 5-0. A harmad derekán megtört a jég, szépített a FEHA19, Rétfalvi kotort be egy kipattanót, 5-1. Nem sokkal később emberelőnyben Fekete Alex (videózás után) állította be a végeredményt, 5-2.

UTE – FEHA19 5-2 (1-0, 2-0, 2-2)

Újpest, 257 néző. V.: Nagy A., Soós A., Kis-Király, Mizsák.

UTE: Sági –Jarvinen, Kiss Philip, Benk, Henttonen 1 (2), Just 1 –Kmec, Pokornyi, Kiss P. 2 (1), Kovács A. 1, Shirley (1) – Kiss D. (1), Tornyai, Madácsi, Nemes (1), Németh A. – Balogh, Laskawy, Lászlóffy. Vezetőedző: Virág Csaba.

FEHA19: Márkus –Mingazov, Dolinar (1), Cizas, Mayer, Mihály – Reiter, Csollák, Ambrus Cs. (1), Fekete 1, Keceli-Mészáros (1) – Hrubo, Kóger, Rétfalvi 1, Farkas L., Zezelj – Bajkó, Dézsi, Nagy Á., Grin, Győrffy. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc.

Kapura lövésk: 37-31.