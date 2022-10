A FEHA19 hullámzó teljesítményt nyújt. Kedden a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában nagy, 9-2-es vereségbe szaladtak bele a fiatalok, majd pénteken hazai jégen a címvédő Csíkszereda dolgát meg tudták nehezíteni, sőt nagyon közel járt a Fehérvár a pontszerzéshez. Végül az erdélyi csapat 4-3-ra nyert a bajnokin.

– Kicsit megilletődötten kezdtünk, de az első öt perc után a srácok megérkeztek a mérkőzésbe, elkezdtünk jól játszani és kialakítani helyzeteket. Elégedett vagyok a csapattal, ahogyan ma játszott, ahogyan belerakták a kemény munkát a pályán. Közel voltunk az ellenfelünkhöz, a második harmadban sajnos pár hibát vétettünk és a Csíkszerda kétszer betalált. Visszajöttünk ebből a harmadik harmadban, és végén is volt esélyünk az egyenlítésre. Összességében jól néztünk ma ki, elégedett voltam az energiával, amivel játszottunk, sajnos ezért most nem járt pont, pedig szerintem egyre rászolgáltunk volna. A ’show” megy tovább, holnap edzünk, aztán vasárnap egy új esély nyílik – értékelt a találkozó után Anatoli Bogdanov.

A hét utolsó napján a Debrecen látogat a Raktár utcába. A két csapat a felkészülési mérkőzés után a bajnokságban is találkozott már egyszer, október 16-án a szintén Székesfehérváron csaptak össze a felek. Akkor Anatoli Bogdanov gárdája egy dupla mérkőzést hozó hétvége második összecsapását vívták a Debrecen ellen. A hajdúságiak akkor már az első harmadban elhúztak két góllal, és utol már nem sikerült érni őket, a vége 5-2-es vendég siker lett.

– Az előző találkozót a DEAC ellen egymást követő mérkőzések másnapján játszottuk. Akkor előtte egy hosszú összecsapásunk volt a Dunaújvárossal büntetőkkel, már ez alapból magával hordozta azt, hogy kicsit fáradtak és fásultak voltak a srácok. Két nap alatt két meccset játszani mindig nehéz. Akkor így alakult, ezt nem kifogásként, hanem körülményként mondom. Az a mérkőzés nem volt rossz, megvoltak a jó letámadásaink és korongkihozatalaink. Gyors csapat a Debrecen, hatékonyan váltanak át támadásból védekezésbe és védekezésből támadásba, gyors szélsőikkel veszélyesek a kontratámadásaik. Ez is volt múltkor a vesztünk, korongvesztés után gyors ellentámadást vezettek és ott is volt a gól. Az egész szezon során a gólszerzés az egyik legnagyobb hiányosságunk, ezt muszáj lesz helyrehoznunk, mert nincs értelme, ha sok támadásunk, letámadásunk van, ennyi energiát mozgósítunk a korong megszerzéséért, hogy aztán megszerezzük azt, de nem tudjuk betenni a kapuba. Ez pedig még meg is bosszulja magát és gyors gólokat kapunk. Az elmúlt mérkőzéseken ez volt a játék képe, támadunk, nagy helyzeteket alakítunk ki, majd korongvesztés után gólt kapunk. Ez frusztráló a játékosok és mindenki számára is – mondta a FEHA19 másodedzője, Arany Máté.

A vasárnapi mérkőzést az Erste Liga Halloween keretén belül rendezik meg, a kilátogató szurkolókat számos programmal várja a fehérvári klub. További részletek a klub honlapján.