FEHA19 – Dunaújvárosi Acélbikák 1-2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1) – büntetők után

Székesfehérvár, 132 néző. V.: Juhász, Fényi, Varjú, Kedves.

FEHA19: Tóth B. – Mingazov 1, Hrubo, Cizas, Mayer, Mihály – Csollák, Dolinar, Ambrus Cs., Farkas L., Fekete A. – Farkas B., Kóger, Grin, Nagy Á., Rétfalvi – Kiss Á., Salamon, Alapi (1), Győrffy (1), Dézsi B. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

DAB: Jarvinen – Varga A., Svars, Niskanen (1), Pinczés 1, Valtola 1 (1) – Brus, Léránt, Ödman, Dézsi Bence, Embrich – Lammi, Vas, Szalma, Somogyi, Stan – Erdély, Somogyi, Tamás, Török. Vezetőedző: Niko Eronen.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 33-37.

Vendég lehetőségekkel kezdődött el a találkozó, Léránt távolról, majd Brus középről tette próbára Tóthot, a túloldalon Mingazov és Dézsi melegítette be Jarvinent. A DAB játszott fölényben, a kapu előtt Lérántot találta meg üresen a korong, de a pakk nem csúszott át a fehérvári kapuson. A harmad derekén a FEHA19 is közel került a vezető gól megszerzéséhez, Mingazov távoli lökete után a korong a kapu előtt ólálkodó Mayer elé került, de a védő szorításában nem sikerült értékesíteni a kipattanót. A játékrész végén Nagy Ákos kiállítása miatt emberelőnyben támadhatott a Dunaújváros, a fórban Dézsi Bence került helyzetbe, majd egy kétes esetet is visszanéztek a játékvezetők, de maradt a 0-0.

A második harmadból mindössze 23 másodperc telt el, és a DAB megszerezte a vezetést, Pinczés Olivért volt eredményes közelről, 0-1. Támadásban maradtak a vendégek, Stan nagy helyzeténél kellett résen lennie Tóthnak, majd Valtola ziccerét is fogta a kék-fehérek kapusa. Időt kért Anatoli Bogdanov, az edzői intelmeknek meg hatása lett, szép összjáték után Rétfalvi került helyzetbe, de Jarvinen védett. Kiegyenlítettebbé vált némileg a játék, de több helyzete volt a piros-fehéreknek. Nyolc perccel a vége előtt egy emberelőny formájában egyenlítési lehetőség nyílt a FEHA19 előtt, de Ambrus és Csollák lehetősége is kimaradt. A túloldalon öt az öt ellen Brus ziccerét fogta Tóth.