Reisz még az utánpótlás éve alatt játszott a fővárosi zöld-fehéreknél, sőt ott bajnokságot is nyert, majd 2011-ben a fehérvári akadémiára került. Innen a ranglétrát fokozatosan megmászva a 2015/2016-os szezonban bemutatkozhatott az osztrák ligás csapatban, ahol 2020 őszéig rendszeresen játéklehetőséget is kapott. Aztán „hazaigazolt” a Sport Club Csíkszeredához, a kék-fehérekkel pedig a tavalyi évben megnyerte az Erste Ligát.

Reisz Áron és édesapja a szerdai, Ferencváros – Gyergyó mérkőzést szerették volna élőben, a Tüskecsarnokban megtekinteni semleges nézőként, online megvásárolták a jegyeiket is, a bejutás viszont ennek ellenére nem sikerült. A bejáratban a biztonsági szolgálat elkérte a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát is a 27 éves játékosnak, mindegyik okmány magyar volt, de a születés helyére, azaz Csíkszeredára hivatkozva nem engedték be a létesítményebe.

– Online jegyvásárlásnál meg kell adni a nevet, így ha a bejáratnál az okból kérik el az okmányomat, hogy igazolhassam magam, mint a jegy tulajdonosa, az rendben van. De az, hogy születési hely miatt nem engednek be, az nonszensz, nem lehet így megkülönböztetni az embereket. Itt vagyunk 2022-ben, és a születési helyem alapján különböztetnek meg bárkitől. A stílusról ne is beszéljünk a biztonsági szolgálat részéről. A Fradi indulót szerették volna elénekeltetni velem, hogy bizonyítsák, nem vagyok ferencvárosi szurkoló. A biztonsági szolgálat dönti el a születési hely alapján, hogy ki hazai és ki vendég szurkoló, ez nonszensz. A liga egyik legjobb csapatát ha nem ferencvárosi szurkoló, akkor nem nézheti meg az ember?

Reisz Áron elmondása szerint nem csak ők maradtak a csarnokon kívül, jó néhány gyergyói szurkolót sem engedtek be a rendezők. A gyergyói klub pénteken közleményben reagált a történtekre, ahol kérik a liga és az MJSZ elöljáróit az eset kivizsgálására.

Egy biztos, az ilyen történetek nem vetnek jó fényt a magyar jégkorongra, arról nem beszélve, hogy az információk alapján ez már nem az első eset a Tüskecsarnokkal kapcsolatban.

Az FTC a délután folyamán kiadott egy közleményt a mérkőzéssel kapcsolatban. "A klub belső vizsgálata megállapította, hogy jégkorong szakosztálya hibát követett el, amikor sem a mérkőzés szervezésekor, sem a mérkőzés időpontjában nem adott egyértelmű tájékoztatást arról, hogy a 2022. október 26-án, a Tüskecsarnokban rendezett FTC-Telekom - Gyergyói Hoki Klub Erste Liga-mérkőzésen a vendégszurkolók esetében milyen szabályok szerint jár el. A Ferencvárosi Torna Club a hiányos tájékoztatásért és a szurkolók kezelése során felmerült problémákért elnézést kér. A szükséges intézkedéseket meg fogja tenni a szakosztály" – áll a zöld-fehérek közleményében.

A vizsgálat mellett az FTC a két erdélyi csapatot, a Csíkszeredát és a Gyergyót is meghívja a soron következő UTE elleni derbire. Azon vendégszurkolóknak pedig, akik érvényes jegy birtokában sem jutottak be a mérkőzésre, a Ferencváros visszatéríti a belépő árát.