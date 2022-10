Mindkét gárdában akadtak hiányzók, a vendégeknél például nem játszott a fehérvári szurkolók „nagy kedvence”, Thomas Raffl, a hazaiaknál Henrik Nilsson, Magosi Bálint, Vértes Nátán és Andrew O’Brian sem állt Kevin Constantine rendelkezésére.

Sűrű heteken van túl mindkét csapat, hiszen a CHL-ben és az osztrák központú ligában is igyekeztek egyszerre helytállni a felek, ez talán kicsit az RBS-nek sikerült jobban, hiszen kevesebb mérkőzést játszva is a Volán előtt álltak az ICEHL tabelláján.

A mérkőzés a lehető legrosszabbul indult fehérvári szemszögből, alig 12 másodperc elteltével megszerezték a vezetést az osztrákok. Egy eladott korongot követően Paul Huber lőtte ki a bal alsót, 0-1. Nem fogta meg a gól a Fehérvárt, kicsivel több mint egy perccel később egy kipattanót Campbell értékesített, 1-1. Magas tempójú volt a játék, Ambrus Gergő hagyott ki egy ziccert, majd Sarauer lövését védte Kickert. Jól játszott a Volán, Petan egy cserén belül többször is ígéretes szögből próbálkozhatott. Sorra jöttek a kék-fehérek lehetőségei, de vagy mellé mentek a lövések, vagy Kickert védett. Az utolsó másodpercekben emberelőnyben Campbell csöngette meg a felső kapuvasat.

Áthúzódó fórral startolt el a középső harmad, de sajnos nem sikerült megszerezni a vezetést. Öt az öt ellen Thaler közelijét védte Horváth. Négy perc eltelte után ismét egy hazai emberelőny következett, Meyer ülhetett ki a büntetőpadra. Ezúttal már nem kegyelemezett a Fehérvár, egy szépen kijátszott akciót követően Hári talált be. 12 perccel a vége előtt ismét betalált a Volán. Először Newell ziccere még kimaradt, de a pakk a harmadban maradt és egy kipattanót Mihály kotort be közelről, 3-1. Nem sokáig tarthatott az öröm, Robertson cselezte át magát a védelmen, majd közelről Lewington mattolta Horváthot, 3-2. A harmad közepén öt a négy ellen jöhetett a Salzburg Stipsicz kiállítása miatt, a fórban sajnos ki is egyenlítettek a bikák, Genoway távoltól lőtte ki a felső sarkot, 3-3. Bár a hazaiaknak volt több helyzete, újabb gólt a vendégek szereztek. Öt perccel a játékrész vége előtt Paul Huber kihasznált egy védelmi megingást, 3-4, a találat után Kevin Constantine kapust cserélt, Roy állt be a ketrec elé. A harmad végén Erdély emberhátrányban ugorhatott ki, de Kickert védeni tudott.

A záróetap elején Erdély ismét ki tudott ugrani ziccerbe, ám ezúttal már nem hibázott, 4-4. Újra az első harmadbeli Fehérvárt láthatta a közönség, záporoztak a lövések Kickert kapujára. Öt és fél perc után emberelőnybe került a Volán, de hiába Petan és Kuralt kísérlete, nem sikerült megszerezni a vezetést. A harmad közepén ezúttal a Salzburg játszhatott fórban, de a védelem állta a sarat. Hat perccel a vége előtt Campbell adta el a korongot a kapu előtt, Thaler pedig köszönte szépen élt a lehetőséggel, 4-5. Három perccel a találkozó vége előtt nehéz helyzetbe került az AV19, Petant küldték ki a játékvezetők két percre, nem sokkal később Schneider is követte őt, így négy a négy ellen ment a játék. Levitte kapusát Kevin Constantine, és bár jó néhány helyzet adódott, gólt a vendégek szereztek, Hochkofler talált be üres kapura, 4-6.



Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – Red Bull Salzburg 4-6 (1-1, 2-3, 1-2)

Székesfehérvár, 2378 néző. V.: Rezek, Zrnic, Hribar, Zgonic.

AV19: Horváth D. (Roy) – Fournier (1), Campbell 1(1), Sarauer (1), Hári 1, Kuralt – Stipsicz, Szabó D., Erdély 1, Findlay, Petan (1) – Betker, Horváth M., Newell, Bartalis, Terbócs – Reiter, Rétfalvi, Ambrus G., Németh, Mihály 1. Vezetőedző: Kevin Constantine.

RBS: Kickert – Robertson (1), Lewington 1, P. Huber 2, Nissner, Schneider (2) – Macwilliam Genoway 1, Meyer, Baltram (1), Thaler 1 – Hörl, Steffler, Hochkofler, Wukovits, M. Huber – Krening, Auer. Vezetőedző: Matt Mcilvane.

Kiállítások: 8, ill. 20 perc.

Kapura lövések: 27-29.