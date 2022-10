A két csapat történelmében számos emlékezetes összecsapás szerepel, de a tavalyi döntő négy találkozója minden bizonnyal sokáig emlékezetes marad minden fehérvári szurkolónak. Ugyan az RBS söpréssel lett a bajnok, a Volán mind a négy derbin megnehezítette a papíron erősebb riválisa dolgát.

Az idei évadban egyszer már találkozott egymással a két gárda Salzburgban, a második fordulóban 1-1-es első harmad után a másodikban két góllal elhúztak a hazaiak, és onnan már nem volt visszaút Kevin Constantine együttese számára, 4-1-es osztrák sikerrel ért véget a mérkőzés. Az azóta eltelt időben mindkét gárda befejezte a CHL-es csoportkörét, sőt az RBS tovább is jutott a kvartettjéből, a folytatásban azzal a Röglével találkozik, amely a Fehérvár csoportellenfele is volt.

A bajnokságban a bikák annak ellenére állnak jobban, hogy három mérkőzéssel kevesebbet játszottak a Fejér megyeieknél, a kék-fehérek egyelőre keresik a tavalyi kiegyensúlyozott formájukat, de a kettős terhelés megszűnése után pár pihenőnapot követően elindulhat felfelé az együttes.

– Volt időnk átmenni azokon a részleteken, amelyeken javítani kell, valamint a pihenő is jól jött, fel tudtunk készülni a hétvégi ellenfelekből. Először a Salzburg jön, tudjuk róluk, hogy agresszíven letámadnak, nem lesz sok időnk, megpróbáltunk ez ellen a legjobban felkészülni. A korongkihozatalunkban fejlődnünk kell, hosszabb támadóharmadbeli játékra is szükségünk lenne, de azt gondolom, jó úton haladunk és szép lassan rendbe jön minden. A Salzburg a liga egyik legjobb csapata, minimalizálnunk kell a védekező harmadban a passzok számát, minél egyszerűbben ki kell juttatnunk a korongot – nyilatkozta a klub honlapjának Bartalis István, a Hydro Fehérvár AV19 támadója.