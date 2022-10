Pedig a magyar tornászlányok nem túl jó előjelekkel készülhettek, hiszen Bácskay Csenge betegséggel küzdött, a dunaújvárosi Makovits Mirtill a sarkával, míg Székely Zója és Kovács Zsófia is sérült volt az elmúlt időszakban. Utóbb hasfal sérüléssel küszködött, ez miatt a DKSE tornásza leginkább a gerendára koncentrált.

De még hogyan, ugyanis Kovács 13.533 ponttal, hatodik helyen bekerült a vasárnap megrendezendő döntőbe. A magyar tornasportban legutóbb 30 éve volt erre példa, 1992-ben Ónodi Henrietta a párizsi világbajnokságon jutott be a fináléba. Kovács a selejtező után elmondta, előzetesen nem számított erre a sikerre.

– A csoportunk befejezése után az utolsó körig kint voltam a versenyen, az olaszokat még megnéztem, de utána már annyira fáradt voltam, hogy azt éreztem, nekem pihennem kell. A végén figyeltem az élő pontozást a szállodából, illetve Zója is közvetített a stadionból, így azonnal megtudtam, amikor biztossá vált a finálém. Nagyon boldog vagyok, örülök, hogy gerendán így tudtam teljesíteni, nem is igazán találom a szavakat… fantasztikus. Legutóbb gerendán talán 2017-ben voltam döntős, akkor is az Eb-n. De erre egyáltalán nem gondoltam a Vb előtt ezzel a hasfalsérüléssel. Ezt mondtam volna az utolsó szernek, ahol én fináléba fogok kerülni. Az edzőm, Trenka Jani azt mondta még otthon, hogy egy pontos, jó gyakorlattal oda lehet jutni, de én nem gondoltam volna, hogy ez meg is valósulhat. Ráadásul, hogy 30 év után sikerült újra magyarként a legjobbak közé bejutni gerendán, ezt mostanáig nem is tudtam. Hihetetlen! Most lesz csaknem egy teljes hetem, hogy felkészüljek a fináléra, mindent megteszek, hogy jól sikerüljön – nyilatkozta a Magyar Torna Szövetség honlapjának a kétszeres Európa-bajnok dunaújvárosi tornász.

– Lenyűgöző volt. A felkészülés sajnos csak a fele időre korlátozódott, Zsófinak van egy hasfalhúzódása, ezért a felemás korlátot és a talajt kihagytuk. Ezáltal az összetett versenyszámban sem volt lehetősége a döntőbe jutni. Ugráson is csak egy könnyített gyakorlatot mutatott be, így csak a gerenda maradt, mint egyetlen lehetőség. Ezt viszont szépen lehozta Zsófi, nagyon örülök neki, hogy kiegyensúlyozottan versenyzett. A gyakorlat után sejtettem, hogy ez jó lehetőség lehet, de még túl sokan következtek utána, volt félnivaló. A kilencedik kör után azonban már tudtam, hogy 99 százalék, hogy meglesz a döntő – mondta honlapunknak Trenka János, a DKSE vezetőedzője és Kovács Zsófi klubedzője. – A sérülés már régebbi, a szeptemberi párizsi világkupa hetén kezdődött, ott akkor nem is indultunk el. Az orvos javaslata nyomán utána szép lassan próbáltunk visszajönni a terheléssel, kíméltük, volt kéthetes kihagyása is. Sajnos még bizonyos ponton még mindig szúró fájdalmat érez, ez miatt korlátozódott le a szerek mennyisége.