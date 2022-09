Pontosabban nem az első számú otthonában, de nem is a második számúban. Ugyanis az utolsó fázisába érkezett az új, 250 millió svájci frankból épült jégcsarnok építkezése, de mivel a munkálatok megcsúsztak valamelyest, így a hazaiak ott még nem fogadhatják az ellenfeleiket. Az eddigi, a zürichi hokicsapat otthonául szolgáló létesítményt a város már különböző rendezvényekre kiadta, így ott sem lehetett lejátszani a szombat kora délutáni találkozót. Így maradt a város harmadik számú fedett jégcsarnoka, amely a város külső agglomerációjában, Dübendorfban található.

A Volán a túra első állomásán a Rögle otthonában egy elrontott első harmad után 7-1-es vereséget szenvedett. A mérkőzés másnapján délelőtt rögtön útnak indult a Hydro Fehérvár AV19, a különítmény először busszal Koppenhága felé vette az irányt, majd onnan repült tovább Zürich irányába. A pénteki nap így nagyrészt utazással telt, a szombati délelőtti étkezés után pedig a kék-fehérek dél körül megérkeztek a helyszínre, igyekeztek belakni a csarnokot. A létesítmény régimódi, de egyedi hangulattal rendelkezett, ebben hasonlít a fehérváriak otthonára. A kicsi csarnok szinte teljesen megtelt, Székesfehérvárról is jó néhány szurkoló döntött úgy, hogy útnak indul Svájcba, sőt valakik ott voltak a svédországi mérkőzésen is.

A Fehérvár összeállításából kisebb betegség miatt Stipsicz Bence és Hári János hiányzott, a kapuban ezúttal a Rögle ellen Fehérváron remeklő Horváth Dominik kezdett, illetve ott volt O’Brian is Kevin Constantine együttesében. Ha már ott volt a hórihorgas védő, akkor egy hatalmas bombát rögtön el is eresztett, a blokkoló Andrighetto volt a szenvedő alany, a túloldalon Horváth védett magabiztosan. Másfél perc után emberhátrányba került a Volán, és sajnos a fórnak egy gól vetett véget, Wallmark talált be a felső sarokba, 1-0. Később Fournier veszélyes helyen adta el a korongot, szerencsére nagy baj nem lett belőle, Horváth lecsapott a pakkra. A túloldalon Terbócs iramodott meg a szélen, lövését mamuttal védte Hrubec. A harmad közepén Andrighetto cselezgetett, majd Kukan emelte rá oldalról a korongot, a magyar kapus azonban résen volt, aztán Németh is szólózott egyet, próbálkozása éppen kapu mellé ment. Hét perccel a harmad vége előtt emberelőnybe került az AV19, de Fournier távoli lövésén kívül nem tudott helyzetbe kerülni a Fehérvár. Újabb Fejér megyei fór következett, de nem sikerült egyenlíteni.

A második húsz percet áthúzódó emberelőnnyel kezdte a Volán, Petan felső sarokba tartó kísérletét szépen leszedte Hrubec, majd Sarauer ülhetett ki a büntetőpadra kettő plusz két percre. Justin Sigrist nagy ziccerbe került, de Horváth gyönyörűen átért a másik oldalra, ahogyan később egy hasonló szituációban is védett a magyar portás. Beszorultak a kék-fehérek hátrányban, de Horváth és a blokkok tartást adtak hátulról a védelemnek. Öt az öt ellen kicsit kiegyenlítettebbé vált a játék képe, a Fehérvárból Vértes és O’Brian is próbálkozott, de Hrubec védett. A vendégek támadásaiba több pontatlan passz is becsúszott, így komoly ziccerbe nehezebben került a Fehérvár. A harmad közepén emelt a tempón Kevin Constantine együttese, Bartalis és Terbócs is a kapu előteréből próbálkozhatott. Egy beragadt csere után visszavették a svájciak az irányítást, öt perccel a játékrész vége előtt pedig egy kapu előtti tülekedés után a korong Horváth kapujában kötött ki, de videózás után a játékvezetők nem adták meg a találatot, mivel a hazaiak kézzel is rásegítettek a pakk mozgására. Nem volt benne a játékban az egyenlítés, mégis 53 másodperccel a harmad vége előtt egy szép kontrát Kuralt fejezett be pontosan, 1-1.

Az utolsó játékrész elején nagy elánnal támadt a Zürich, majd a hazaiak először öt a négy, majd öt a három ellen is próbálkozhattak. A szerencse és a kapusbravúrok a Volán mellé álltak, majd Newell szimpla hátrányban ugorhatott ki, de kimaradt a ziccer. Kiegészülés után beszorult a Fehérvár, a kapu előtt ismét nagy kavarodás alakult ki, a korong áthaladt a gólvonalon, a bírók videóztak, ám ezúttal megadták a találatot, 2-1. Tizenkét perccel a vége előtt Nilsson távoli lökete a kapuvason csattant, a kipattanót sajnos nem sikerült bekotorni. Ami az egyik oldalon nem ment, az a másikon igen, Bachofner értékesített egy lecsorgó korongot, 3-1. Gyorsan szépíthettek volna a kék-fehérek, de Findlay ziccerét fogta Hrubec. Hat és fél perccel a vége előtt Kevin Constantine húzott egy váratlant és már levitte a kapust. Sajnos ebből nem jött ki jól a Volán, bár volt fehérvári helyzet, de Petan eladott korongja után Andrighetto lezárta a lényegi kérdéseket, 4-1, sőt később Texier még egyszer eredményes volt.

A Hydro Fehérvár AV19 két vereséggel zárta a túráját, de legfőképpen a szombati produkcióra a jövőben lehet építeni, hiszen a jóval esélyesebb, hét volt NHL-es játékossal felálló Zürich ellen derekasan helyállt Kevin Constantine alakulata.

Jegyzőkönyv

ZSC Lions Zürich – Hydro Fehérvár AV19 5-1 (1-0, 0-1, 4-0)

V.: Ofner, Stoic, Schlegel, Gnemmi.

Lions: Hrubec – Weber (1), Lehtonen (1), Sigrist, Roe, Andrighetto 1 – Kukan, Marti, Bodenmann, Wallmark 2 (1), Texier 1 (1) – P. Baltisberger, Geering, C. Baltisberger, Lammikko, Bachofner 1 – Guebey, Sopa, Truog, Diem, Riedi. Vezetőedző: Rikard Grönborg

AV19: Horváth D. – Nilsson, Horváth M., Kuralt 1, Sarauer (1), Newell (1) – O’Brian, Fournier, Petan, Findlay, Erdély – Szabó D., Betker, Terbócs, Bartalis, Vértes – Dobmayer, Magosi, Németh. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Kapura lövések: 33-13.