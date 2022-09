A pontosztozkodás mellett nem csak a „régi” krónikák szólnak. A bajnoki szezonban négyszer is ikszelt a PAFC, ennél többször csak a Vasas, a legutóbbi ellenfél - akivel szintén döntetlen lett a vége - osztozott meg az 1-1 ponton. Annál is inkább pontot kellene tennie a felcsútiaknak az „ügy” végére, mert idegenben továbbra is nyeretlenek. A Ferencváros otthonában elszenvedett szoros, egy gólos vereség után, Kisvárdán, Debrecenben, és utóbb Angyalföldön is 1-1-re végeztek.

Az utóbbi két ZTE – PAFC párharcot is döntetlenek szegélyezik. Legutóbb, idén márciusban még csak gól sem született a nyugati határszélen, ellenben hét sárga lapot kiosztott a játékvezető. Ezt megelőzően a Pancho Arénában a továbbra is sérüléssel bajlódó Jakub Plsek szerzett vezetést a házigazdának, a hosszabbításban pedig Zimonyi Dávid egyenlített.

A Puskás Akadémia és a ZTE közös első osztályú története egyébként nem túl sok mérkőzést ölel fel, eddig mindössze kilencszer vívott meg egymással a két csapat az élvonalban. A mérleg az egerszegiek fölényét mutatja: a kék-fehér gárda négyszer diadalmaskodott – három döntetlen és két Puskás-siker mellett.

A zalaegerszegiek előkelő pozícióban várják a vasárnapi derbit, úgy állnak a PAFC-cal azonos pontszámmal a negyedik helyen, hogy egy meccsel kevesebbet játszottak (a Ferencváros elleni mérkőzésüket a második fordulóból későbbre halasztották a zöld-fehérek nemzetközi szereplése miatt).

- A Puskás egy jó csapat, remek klubfilozófiával, amit az első keretükön is látni lehet. Láttam őket élőben is játszani, jó képességű játékosaik vannak, akik tudják, hogy mit kell csinálniuk. Kiélezett mérkőzés lesz, 50-50% esélyt adok mindkét félnek - nyilatkozta klubja honlapjának Ricardo Moniz vezetőedző.

Egy biztos, sok döntetlennel nehéz lesz harmadszor is a dobogóra kerülni...