Az első jegyzőkönyvbe kívánkozó történés a korábbi Vidi játékos, a kölcsönben a Puskást is megjárt Géresi Krisztiánhoz fűződött, lökés miatt már a 4. percben sárga lapot kapott ez egykori fehérvári közönségkedvenc. Az első nagy ziccert is Küsü alakította ki, beadását a 19. percben Novothny Soma fejelte Tóth Balázs kezébe. Tíz perccel később ismét Géresitől indult az akció, átadását Holender Filip vágta be a jobb felső sarokba, 1-0. A hajrához közeledve nagy ziccer maradt ki a vendégeknél: Alexandru Baluta közeli lövését védte Jova Levente.

Az 57. percben már gólt ünnepelhetett a Puskás Akadémia. Kiss Tamás centerezését Baluta fejelte le, Shahab Zahedi pedig a kapuba vágta a labdát, 1-1. Nem sokkal később Kiss lábában maradt az egyenlítés, 11 méterről kicsivel lőtt mellé.

Több gól már nem esett, 4. döntetlenjét játszotta a PAFC a bajnokságban.