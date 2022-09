Az egy évvel ezelőtt elhunyt legendás klubelnökre, Nagy Gáborra emlékeznek a fehérvéri kosarasok, a három évtizede, nem túl jelentős klubból a hazai sport tekintetében meghatározó egyesületet építő sportvezető tavaly nyáron távozott az élők sorából. Az Alba szeretne hagyományt teremteni, nemzetközi tornát szerveztek a honi kupagyőztes Szolnoki Olajbányász, az osztrák Swans Gmunden és a bosnyák Igokea, valamint természetesen a Fehérvár részvételével.

Az első meccsen az Olaj magabiztosan, 96-78-ra verte a sógorokat, majd következett az ünnepélyes megnyitó, a város polgármestere, Cser-Palkovics András köszöntötte a megjelenteket, továbbá méltatta Nagy Gábor elévülhetetlen sportvezetői érdemeit. Aztán virágcsokrot adott át az ügyvezető, Simon Balázs társaságában Nagy Gábor három lányának, Krisztinának, Boglárkának és Arankának, majd az ügyvezető nyújtotta át a klub ajándékát a tornán résztvevő együttesek képviselőinek. Az Alba-KK Igokea mérkőzés előtt az egyesület korábbi játékosa, majd elnökségi tagja, Szabó Mátyás dobta fel a labdát, a házigazdák Somogyi, Takács, DeCosey, Ford, Philmore összeállításban kezdtek, az első pontokat a bosnyákok szerezték, Philmore középtávolról egalizált, DeCosey is eredményes volt, majd Takács Milán dobott estében bravúros duplát, 6-2. Pályára lépett a csapatkapitány, Vojvoda Dávid is, a hazaiak magabiztosan vezettek, 5-6 pontos különbséggel. Igyekeztek a balkániak, a center, Tanaskovic pontjaival tartották a lépést, majd Mario Nakic kosarával egalizáltak, 19-19. Vojvoda kapta el a ritmust, tíz perc után 23-20-ra vezettek a házigazdák. A folytatásban sem tudta leszakítani ellenfelét a vendéglátó, Matthias Zollner vezetőedző forgatta csapatát, igyekezett lehetőséget biztosítani mindenkinek. A legutolsó érkező, az amerikai center, Adam Kemp nem lépett pályára, a nemrég a térdével műtött Szabó Zsolt mellett, a kispadról nézte az összecsapást. A félidő zárása előtt két perccel nem csak közel jöttek, a délszlávok átvették a vezetést (30-32), időt is kért Matthias Zollner.