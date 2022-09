Újabb válogatottal erősödött az immár Extraligás kék-fehér gárda, miután az azeri nemzeti csapat 31 éves, 178 centiméter magas rutinos röplabdázója, Shafagat Alishanova is MÁV Előre SC-ST Solar csapatát választotta. Alishanova hazája több csapata – Lokomotív Baku, Azeryol Baku, Azerail Baku - mellett legutóbb Görögországban röplabdázott, előtte a lengyel E.Leclerc Moya Radomka Radom, valamint a Jászberény Volleyball Team együttesében is szerepel. A Kemerovoban született játékos az azerbajdzsáni bajnoki címek mellett Európa-liga-sikert és Európa-bajnoki negyedik helyezést is elért.

- Nagyon örülök, hogy aláírhattam a szerződésem a MÁV Előre SC-ST Solarral. Ez egy új tapasztalat lesz számomra egy új csapattal. Elsődleges célunk, hogy jól szerepeljünk a magyar bajnokságban. Azt gondolom, hogy együtt ez sikerülni is fog. – nyilatkozta új klubja honlapján.