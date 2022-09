2022. október 1., szombat, 15:00

Bicske II. (15.) – Enying (7.)

Michal Pekowski a Bicske II. vezetőedzője: - A Bodajk ellen viszonylag bő kerettel tudtunk pályára lépni, több játékos visszajött az NB III-as csapatból segíteni. Nagyon örülök annak, hogy kapott gól nélkül a lehoztuk a mérkőzést, öt mérkőzés után, ebből lehet meríteni a későbbiekben. Az előre játékunk azonban nem volt megfelelően hatékony, pedig voltak ziccereink, ám a kapu előtt, a befejezéseknél a koncentráció hiányzott. Sajnálom, mert több volt ebben a mérkőzésben. Amennyiben lesznek visszajátszóink az NB III-as csapatból, és ugyanolyan kerettel tudunk kiállni az Enying ellen, mint a múlt szombaton, akkor ismét lehet esélyünk a pontszerzésre egy szoros mérkőzésen. Bízom abban, hogy a helyzetkihasználásunk javulni fog és sokkal kreatívabbak leszünk.

Sárosd (9.) – Lajoskomárom (3.)

Rauf Dávid a Sárosd vezetőedzője: - Az utóbbi két mérkőzés közül az Ikarus elleni mérkőzés egy ki-ki összecsapás volt, ott egy 11-esből kapott gól pecsételte meg a sorsunkat, de az igazat megvallva egy kicsit élesebbnek kellett volna lennünk és helyzetkihasználásunk nem volt megfelelő. A tordasi mérkőzésnél pedig felhívtam a csapat figyelmét úgy eléggé kemény csapat ellenfelünk, melynek játéka sokszor durvaság határát súrolta, a fiatal csapatunknak ezt a stílust még szoknia kell. A hazaiak több párharcot nyertek olyan területeken a középpályán, valamint a kapunkhoz közel, és ebből tudtak építkezni. Nagyon átment bajnokság az ütök-vágok, csípek-harapok stílusba, és sajnos kevés a foci. A Lajoskomárom ellen egészen biztos, hogy nem lesz könnyű a mi helyzetünkben. Rutinos, régóta a megyei első osztályban szereplő játékosokból áll a csapatuk, ettől függetlenül a győzelem reményében lépünk pályára. A következő három hazai mérkőzésünkre van elképzelésem a pontok megszerzését illetően, ezek feltétlenül fontosak, mert nem szeretnénk kellemetlen helyzetbe kerülni.

2022. október 2., vasárnap 15:00

Csór Truck-Trailer (11.) – Sárbogárd (6.)

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - A rajt óta egy kicsit megtorpant a csapat, de fel is voltunk erre készülve, mert ezt a fél évet arra szántuk, hogy tanuljunk ebben az osztályban. Titkon többet vártunk a gárdától, és nem is feltétlenül a megszerzett pontok tekintetében, hanem a pályán nyújtott teljesítménnyel vagyunk inkább elégedetlenek. A Sárbogárd ellen sem megyünk tartott kézzel a pályára, szeretnénk bizonyítani, bár tisztában vagyunk a realitással. Ellenfelünk évek óta meghatározó csapata ennek a bajnokságnak, idén is jó formában vannak. Nálunk sajnos a sérültek száma folyamatosan gyarapszik leginkább a tisztes helytállásban bízhatunk.

MÁV Előre FC Főnix (2.) – Ercsi Kinizsi (12.)

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Mostanában tele vagyunk problémával, rengeteg sérültünk van, legalább nyolcan hiányoznak. Amikor tavaly azt mondtam, hogy elkerülik a csapatot a sérülések, ezt most csőstül visszakapjuk. Most van az, hogy nem az edző, hanem az orvos állítja össze a csapatot. Úgy kezdtünk neki, hogy hármat, vagy négyet edzünk egy héten, de bátran mondhatom, hogy sem a fiatalok, sem az idősebb játékosok ezt a munka mellett nem nagyon bírják. Jelen pillanatban azt sem tudjuk még, hogy mi lesz a hétvégén, hogyan fogunk felállni. Egyetlen egy pozitív hír van hogy Bognár Imre talptörése után elkezdett edzeni, ő viszonylag jó állapotban van, és talán egy bő fél órát már tud játszani. Most jön hozzánk az Ercsi, ahogy már korábban is utaltam rá nekünk a hazai mérkőzéseket meg kell nyerni ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, továbbra is ez a prioritás. Az is elképzelhető, hogy újabb fiataloknak adok lehetőséget.

Mányi TK (8.) - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - A két idegenbeli győzelmünk kellő lendületet adhat a folytatáshoz. Számomra vezetőként nem váratlan az eredményünk, azt ellenben tudni kell, hogy talán azért lehet esetleg meglepő, hogy olyan szinten elfogyott a csapatunk a sérülések miatt, hogy legutóbb is csak tizenketten, egy eléggé felforgatott együttessel tudtunk elmenni Ercsibe. Taktikai fegyelem terén, és fizikailag mindkét esetben felülmúltuk ellenfelünket. Meg szeretnénk rángatni vasárnap az oroszlán bajuszát, remélhetőleg többen is visszatérhetnek a betegek és sérültek közül, és velük még komplettebb lehet a csapat. Feltétlenül ki-ki meccset várok, mert a csapatot képesnek tartom arra, hogy jó eredményt érjen el - akár a Gárdony ellen is. Bár nem tudjuk azt, hogy milyenek lesznek a körülmények, milyen lesz az időjárás, de Mányon nekünk ki kell szolgálni a közönségünket!

Tóvill Kápolnásnyék (4.) - Bodajk SE (14.)

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Tipikusan olyan mérkőzés volt a lajoskomáromi, hogyha mi nyerünk 2-0-ra, akkor senki nem szólhat egy szót sem. Nyílt csata volt, talán a mezőnyben mi játszottunk jobban azonban a szerencse a hazai csapattal volt most. 0-1 után feltettünk mindent egy lapra, támadtunk, de kontrákból néhányszor elment a Lajoskomárom, előttük adódtak nagy lehetőségek, ám ezek kimaradtak. A második gól előtt nekünk kellett volna betalálnunk, mi elrontottunk egy utolsó passzt, és a kontrából gólt kaptunk, és ezzel el is dőlt a mérkőzés. Az öltözőnk felújítása miatt csupán háromszor játszunk itthon az őszi idény folyamán, ezért kutya kötelességünk kiszolgálni a szurkolóinkat, reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és le kell győznünk a Bodajk csapatát. Ódor Dániel eltiltása mérkőzésen fog lejárni, úgyhogy ő még nem játszik. Kiss Árpád sajnos eltörte a bokáját szakadt is benne két szalag, így aztán rá egészen biztosan nem tudok számítani ősszel, illetve egyéb okok miatt Baráth Gábor már nem a csapat tagja.

Ikarus-Maroshegy (10.) – Tordas R-Kord (5.)

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Eléggé kétarcú csapatunk, ez főleg a fiatalságunknak köszönhető. Legutóbb a Gárdony teljesen megérdemelten nyert, ők magasabb minőségi szintet képviselnek ebben az osztályban. A különbség még nagyobb is lehetett volna, rossz napot fogott ki a csapat, bár az sem segített mindkét félidő elején gólt kaptunk. A második félidő elején bekapott találat lélektanilag annyira megviselte a csapatot, hogy negyedórán belül kivégzett bennünket a vendéglátónk. Más kérdés, hogy volt hat-hét olyan védése a kapusunknak, amikor megmentett bennünket a góltól. Ezt a fajta megtörést még nem láttam a csapattól, de megpróbáljuk rendezni a sorainkat és remélhetőleg ott Tordas ellen azt az arcát fogja mutatni a csapatot, amit mindenki szeretne tőlük hétről-hétre látni. Nehéz mérkőzés lesz, ennek ellenére szeretnénk itthon tartani a pontokat, bár mindig kiélezett meccseket játszunk a Tordassal. Abban bízom, hogy mi jobban akarjuk majd a győzelmet!

Szabadnapos: Martonvásár (13.)