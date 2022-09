Baluta, és Slagveer góljával 2-1-re nyertek a felcsútiak a nyugati határszélen. A MOL Magyar Kupában hozták a papírformát, és 5-2-vel gázoltak át a másodosztályban szereplő szomszédváron, az Aqvital Csákváron.

A papírformától a nemzetközi kupabúcsú óta messze vannak a MOL Fehérvár mérkőzései. Legalábbis a játék képét illetően biztosan. Akadozik a Michael Boris irányította gépezet, a Kecskemétet, és a Mezőkövesdet is csak a hajrában tudták legyőzni a piros-kékek (a kupában ők is magabiztos 5-2-vel mentek tovább a III. Kerület otthonában). Apropó, Magyar Kupa! Szűk három héten belül kétszer is összecsap a két együttes, másodszor któber 19-én a sorozat negyedik fordulójában Székesfehérváron.

Nagy Zsolt már edzésbe állt, de egy-két hétig még nem vetheti be Hornyák Zsolt. A 11-szeres magyar válogatott július végén a Vitória Guimaraes elleni Konferencia-liga-selejtezőben szenvedett részleges belső oldalszalag-szakadást. Az egy hónapos kényszerpihenőre kényszerülő Spandler Csaba a Csákvár ellen már egy félidőre beállt.

A Fehérvár legutóbb két éve tudott nyerni a Puskás Akadémia ellen pályaválasztóként, és vendégként egyaránt. A legutóbbi két felcsúti mérkőzésen egyaránt a házigazda örülhetett Slagveer, illetve Favorov góljának köszönhetően.