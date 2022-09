Lassan már nem lepődünk meg azon, hogy a Puskás Akadémia hátrányba kerül. Márpedig az első félidőben nyújtott teljesítménye alapján egyfelől esélye sem volt a gólszerzésre, mivel nem volt kaput eltaláló lövése. Másfelől Ricardo Monizzal továbbra is szárnyalt a ZTE. Ennek több lövéssel is „hangot” adtak. Mindössze 24 percnek kellett eltelnie ahhoz, hogy beakadjon Tóth Balázs kapujába a labda. A szellős védelmet is kihasználva, Sankovic indításával Ikoba rajtolt el, és 11 méterről bepörkölte a házigazdák vezető gólját, 1-0. A meccs ezen szakaszában a felcsútiak örülhettek, hogy nem kaptak még két gólt a nyakukba. A 34. percben Meshack lövését bravúrral hárította, majd pár percre rá a nigériai légiós egy talán még nagyobb ziccerben lőtt bődületesen mellé.

A diplomatikusan fogalmazva visszafogott, bajnoki bronzérmeshez kissé méltatlan első félidei játék után Hornyák Zsolt már a szünetben kettőt frissített: Kisst Urblík, Zahedit Slagveer váltotta.

Utóbbi mindjárt lehetőséget is teremtett az egyenlítésre. A holland ígéretes beadása után Colley nem tudott élni a lehetőséggel, Demjén kezébe perdítette a labdát. A második félidő nagy részében nem folyt minőségi játék a pályán, de legalább kedvezően alakult a derbi a Puskás Akadémia szemponjából - ehhez pedig az is kellett, hogy a 70 percben már mind az öt cserelehetőségét kihasználta Hornyák Zsolt.

Ha már beszámolónkat kritikával kezdtük, a teljes igazság kedvéért szögezzük le azt is, hogy a kapott gólra - jobb későn, mint soha - az esetek döntő többségében mindig reagál a PAFC. Az eső elkezdett szakadni, de a borúra derű jött vendég oldalon!

A 74. percben egy kontra végén három lövés is zúdult a ZTE kapujára, az első kettőt blokkolták, a harmadik pedig Baluta nevéhez fűződik, aki jó 20 méterről kapásból bombázott a hálóba, 1-1.

A Zalaegerszeg csak árnyéka lett első félidei önmagának, a PAFC pedig élt a lehetőséggel. A 84. percben egy keresztbe lőtt labda két felcsúti előtt is elszáguldott a gólvonal előtt, de két perccel a rendes játékidő vége előtt már nem volt kegyelem. Egy pazar támadás végén fordított a vendég együtes. A nemrég becserélt fiatal tehetség, Gruber adott középre, Urblík remek érzékkel átlépte a labdát, amit a középen árválkodó Slagvver a kapuba gurított, 1-2.

Első idegenbeli győzelmét szerezte a Puskás Akadémia a bajnokságban, és tapad a dobogósokra. A következő állomás a pikáns megyei derbi: a Csákvár elleni MOL Magyar Kupa meccs.

Jegyzőkönyv

Zalaegerszegi TE FC – Puskás Akadémia 1-2 (1-0)

OTP Bank Liga, 8. forduló. Zalaegerszeg. 2351 néző. Vezette: Pintér Cs. (Tóth II, Huszár)

Zalagerszeg: Demjén - Lesjak, Kálnoki-Kis, Mocsi, Bedi - Meshack (Carioca 80.), Sankovic (Szalay Sz. 90.), Németh D. (Kovács B. 56.), Tajti, Gergényi -Ikoba. Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Puskás Akadémia: Tóth B. - Mezghrani, Batik, Stronati, Favorov (Skribek 68.) - Kiss T. (Urblík 46.), van Nieff (Puljic 61.), Baluta, Corbu - Colley (Gruber 72.), Zahedi (Slagveer 46.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gól: Ikoba (23.), ill. Baluta (74.)

Sárga lap: Németh D. (50.), Kálnoki-Kis (58.), Meshack (71.), ill. Kiss T. (32.), Baluta (34.), Colley (57.), Urblík (90+3.)