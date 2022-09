Önmagában is óriási siker az A divízióban nyújtott teljesítményünk: az angolok oda-vissza verése, nem beszélve a wolverhamptoni parádés 4-0-s győzelmünkről és a németek elleni hazai iksz. Eddig egyedül az olaszok tudtak minket legyőzni. Most már nem árt kifejezetten az első helyért hajtania a hét ponttal csoportelső magyar válogatottnak. Egy pont biztosan elegendő ahhoz a hátralévő két fordulóban, hogy az első három hely valamelyikén végezzünk. De ennél többről is szó van! Komoly esélyünk van arra, hogy bennmaradjunk az A divízióban, és jövőre is a legerősebbek között szerepeljünk a Nemzetek Ligájában. Majdani Európa-bajnoki szereplésünk is jóval esélyesebbé válhat: mert az A-liga csoportelső, és -másodikjai, valamint a két legjobb harmadik kiemelt lesz az Eb-selejtezősorsolásnál. Ha pedig jól alakul számunkra a ma esti németek, és a hétfői olaszok elleni hazai mérkőzés, és maradunk az 1. helyen, akkor négyes döntőt vívhatunk a Nemzetek Ligájában!