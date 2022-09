Papp Csaba Dunaújvárosban kezdett el jégkorongozni, és itt is mutatkozott be a felnőttek között, összesen több, mint 240 alkalommal lépett jégre az Ertse ligában, játszott az osztrák másodosztályban. Az Acélbikák után Újpestre, majd Ferencvárosba szerződött és innen is vonult vissza. Kétszeres Mol Liga győztes és egyszeres magyar bajnok. Harmadik idényére készül a WORM Angels csapatában.

- Nagyon örülök, hogy a szövetség idéntől nagyobb figyelmet fordít a második liga kiírásra. Azt gondolom, hogy a célunk egyértelmű: mi akarjuk megnyerni az első Andersen Ligát. Ehhez minden körülmény adott, remek játékosállománnyal büszkélkedhetünk és a csapatvezetés is megtesz mindent, hogy megfelelő körülményeket biztosítson számunkra.- hangsúlyozta a játékos.

Hüffner Adrián Dunaújvárosban született és ott is kezdte a pályafutását, 2003-ban mutatkozott be a felnőttek között, ekkor mindössze tizenhét éves volt.

Két szezont játszott Újpesten, majd Ferencvárosba, végül a Budapest Stars csapatához igazolt. 2011-től egy szezont kivéve végig a Dunaújváros Acélbikák együttesét erősítette. Kétszeres MOL- Liga győztes és kétszeres Magyar bajnok, több mint 300 alkalommal lépett jégre az Erste ligában.

- Örülök, hogy az Andersen Magyarország lehetőséget lát a Liga2-ben és névadó szponzorként támogatja a szövetség kezdeményezését. Remélem, hogy egy hosszútávú együttműködés veszi kezdetét, amiben a felek megtalálják a számításaikat és ez a magyar jégkorong fejlődését fogja szolgálni. – mondta a rutinos bekk.