Sokszor a nézők, a szurkolók csak a pályán elért eredményeket nézik, ha egy csapat teljesítményét értékelik. Holott a háttérben nagyon több ember is dolgozik azon, hogy a keretnek és a szakmai stábnak csakis a mérkőzésre kelljen koncentrálnia, legyen szó akár a hétköznapokról, akár egy-egy idegenbeli túráról. Balika Bence is a háttérből segíteni a Volánt, hiszen csapatvezetőként az utazásokon kívül a mindennapok ügyeiben is segíteni a játékosokat és a stáb tagjait. Jégről neki is van tapasztalata, hiszen anno szerepet kapott a farmcsapatban is.

– Fehérváron játszottam 18 éves koromig, az utolsó évben a Titánban számítottak rám. Aztán a abbahagytam a jégkorongot és elmentem Pestre egyetemre. Később Fekti István hívott vissza, az első évben utaztam a csapattal és a fiatalok jégidejét néztem, statisztikákat vezettem. Ez a szakmai stábnak is nagy segítség volt, másrészt a klubot is érdekelte a fiatalok játékideje. A következő évben Elekes Blanka az IIHF-hez igazolt és Svájcba került, akkor gyakorlatilag a feladatai egy részét átvettem és lettem a csapatvezető 2016-ban – emlékezett vissza lapunknak a kezdetekre Balika Bence. – A faladataim közé több minden tartozik, egyfajta technikai vezetőként is működöm. Az utazások megtervezése, a mérkőzések szervezése, a lakhatások intézése, autók biztosítása, valamint a bevándorlási hivatalba a papírok elrendezése tartozik a legfontosabb dolgok közé. Egyébként a felmerülő problémákat igyekszem megoldani a hétköznapokban is, a lényeg, hogy a csapatnak csak a játékkal kelljen foglalkoznia.

A laikus számára felmerülhet a kérdés, az osztrák bajnokságot érintő utazásokat mennyivel kell előbb elkezdeni szervezni, hiszen mégiscsak több mint 30 fős küldöttségről van szó. Az elmúlt években pedig a koronavírus-járvány sem könnyítette meg a túrákat.

– Vannak már bevett szálláshelyeink az ICEHL-ben, amelyek sportcsapatokra is specializálódtak. A szállások kapcsán nagyon fontos kritérium, hogy mindenhol svédasztalos, többfogásos ételek legyenek, amelyekből az ételallergiások is tudnak választani. Általában már júliusban, az egész szezonra lefoglalom a szállásokat, mivel sok olyan városban játszunk, ahol a síszezon erős, illetve sok turista megfordul alapesetben is– mondta a csapatvezető, majd kitért a koronavírussal teli időszakra is. – A COVID alatt volt bőven feladat, egy külön, negyvenoldalas mappával utaztam, hogy minden országban be tudjunk lépni, meglegyenek az igazolások, az oltások, teszteltünk folyamatosan. Más szabályok voltak érvényben a különböző országokban, akár egy túra során is, úgyhogy elég „izgalmas” volt az az időszak a szervezés szempontjából. Szerencsére zökkenőmentesen megoldottuk ezt is.

Balika mindenhova utazik a csapattal, gondoskodik róla, hogy az útközben is minden rendben menjen, sőt, a statisztikák vezetésével besegít a szakmai stábnak is. A közelmúltban nagy kihívás állt előtte, hiszen média képviselőivel együtt 40 fős küldöttség indult útnak a Fehérvár idegenbeli túrájára, amely három országot foglalt magában. A csapatvezető ezt az akadályt is vette, a túra óraműpontossággal zajlott, zökkenőmentesen.

– Nagy élmény volt nekünk is a CHL-túra. Sportszakmailag és együttműködés szintjén is különleges volt, hiszen nem mindennap dolgozhat az ember ilyen csapatokkal. Az egész szervezés úgy kezdődött el, hogy Szélig Viktorral kiutaztunk Tamperébe a sorsolásra. Ott az a rendszer működik, hogy miután eldőlt a csoportbeosztás, van egy közös vacsora, ahova egy asztalhoz ültetnek le azon csapatoknak a képviselőivel, akikkel játszani fogsz. Rögtön elkezdődtek az egyeztetések és a szervezés, egymásnak a segítése, kinek van szüksége buszra, milyen hotelben szeretnének megszállni. Mindenki segítőkész volt, ebből a szempontból is könnyű dolgunk volt. Jól esett nekünk is, hogy utána mindegyik klubtól többen is gratuláltak nekünk. Nem igazán tudták, hogy mire számítsanak, de minden várakozásukat felülmúlta a vendéglátás és ahogy kezeltük őket Székesfehérváron. A túránkon is minden lement rendben, pedig közel 40 emberrel mozogtunk, háromszor repültünk, nem volt egyszerű. Egy ilyen hosszabb utazás kapcsán is a lényeg, hogy a játékosoknak csak a hokira kelljen koncentrálnia, ezt előtérbe helyezve alakítottuk ki a menetrendet is.