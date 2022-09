A fiatalokra, a klub utánpótlására támaszkodva próbál meg az Alba Fehérvár KC együttese évről-évre fejlődni. Bizonyos szempontból hátrányban vannak abban a versenyben, amely jelenleg a sportágban zajlik, de megpróbálnak felnőni a konkurenciához, bár ez korántsem lesz könnyű feladat.

Az előző idényben több olyan momentum is hátráltatta az előre lépésüket, hiszen a horvát Boris Dvorsek dirigálása mellett nem jöttek az eredmények, és elkerülhetetlen volt a váltás a kispadon. Más kérdés, hogy addigra igencsak jókora mélyrepülést ért meg a társaság, ám régi-új szakvezető, Józsa Krisztián hathatós munkájának köszönhetően valamelyest kikecmeregtek a gödörből, de azért a szezon zárásakor bőven volt hiányérzete a csapatnak és szurkolónak egyaránt.

Ettől függetlenül a klubvezetés egyértelmű célként fogalmazta meg, hogy a középmezőnybe, az 5.-8. helyre várja a rendkívül fiatal, 22 éves átlagéletkorú csapatot.

Több igen komoly változás történt a játékosállományban - érkezett Katarina Stosics (Szombathelyi KKA), Szemes Szonja (Győri Audi ETO KC), Bruna Zrnics (Buducsnoszt Podgorica, montenegrói), míg távozott Bardi Fruzsina (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Domokos Dalma (Vasas SC), Gajdóczi Barbara (HC DAC, szlovák), Töpfner Alexandra (DVSC Schaeffler), Szarka Adrienn és Triscsuk Krisztina pedig visszavonult. Emellett a klub saját utánpótlásából négy játékos – Tolnai Laura, Bojtos Bea, Sulyok Réka, Dubán Nikolett - már teljes értékű tagja lett a csapatnak.

A gárda a július közepén elkezdődött felkészülési időszakban nyolc edzőmérkőzést játszott, több, kevesebb sikerrel, ám most már nincs, mese indul a pontvadászat, méghozzá egy igen erős együttes, a tavalyi bronzérmes DVSC Shaeffler ellen rajtolnak a lányok. A bajnokság első mérkőzése mindig speciális, nem számít, mi történt a felkészülés során, ez mutatja meg, hogyan dolgozott a csapat a nyár folyamán.

Legutóbb a DVSC (piros) legyőzte az Albát hazai pályán

Forrás: A klub



- Végre vége van a felkészülésnek! - mondta nevetve Józsa Krisztián. - Meg tudjuk méretni magunkat bajnoki szinten is. Amennyit tudtunk annyit, készültünk, ennél többet nem lehetett volna edzeni, ezt már megbeszéltük. Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk Debrecenben, de a legnagyobb öröm az, hogy tétmérkőzést játszhatunk. A DVSC még egyértelműbben dobogóra esélyes, mint korábban volt. Nagyon jól - talán a mezőnyben a legjobban - igazoltak a magyar bajnokságban, tovább mélyült a keretük, komplett a csapatuk, amely készen van a bajnokságra és a nemzetközi kupára is. Nekünk semmi veszíteni valónk nincs, tudják ezt a lányok is. Örülnek, hogy ők is végre bajnokit játszhatnak, megmutathatják magukat a fiatalok, az idősek pedig tisztában vannak, azzal hogyan kell belemenni ebbe. Az idén már nem fogjuk többször elmondani azt, hogy fiatalok vagyunk, nekünk igenis bizonyítani kell, hogy készen állunk a bajnokságra, és ezért megteszünk mindent. – hangsúlyozta a tréner.

Az előző idényben nem a legjobban alakult a hajdúságiak elleni mérleg, mivel az „odavágóra” elintézte a gárdát a Covid, nem tudtak kiállni, így 10-0-as megállított eredménnyel a pontok a piros-fehéreké lettek. A fehérvári összecsapáson pedig Szilágy Zoltán lányai sok sanszot nem adtak a Köfém Sportcsarnokban, felőrölték vendéglátóikat, és nyolcgólos győzelemmel a tarsolyukban zártak (28-36).

Boldizsár Bianka a fehérváriak egyik legrutinosabb játékosa, így nem véletlenül esett rá a választás, amikor arról volt szó, hogy ki legyen a csapatkapitány ebben az évben. A beálló-átlövő már 2014 óta erősíti a kék-fehéreket, és áprilisban hosszabbította meg szerződését egy évvel, a klubbal.

- Már nagyon várjuk az első bajnoki mérkőzésünket; sokat dolgoztunk a felkészülés alatt és ezt szeretnénk a pályán is megmutatni. Nehéz meccsre számítok, mert a Debrecen egy erős csapat, főleg úgy, hogy ők fognak hazai pályán játszani. Emellett azt várom, hogy nagyon jó meccset játszunk, ahol saját erősségeinket kihasználva és a megbeszélt taktikát betartva okosan kézilabdázzunk. – fogalmazott.