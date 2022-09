Fehérvári sportolóért ezúttal nem szoríthattak a hazai drukkerek, ugyanis az erre esélyes Alekszejev Tamara – kedden a női váltóban jutott szóhoz, jól teljesített az Eb-n – pár hete Drzonkówban, a nemzetközi versenyen a fővárosi Barta Luca mögött végzett, ezért az egyéni helyett ezúttal csak váltóban szerepelhetett a korónázóvárosban. Az A-csoportban Gulyás Michelle, Simon Sarolta és Erdős Rita állt rajthoz, a B-ben Barta Luca, Guzi Blanka és Réti Kamilla bizonyíthatott. Alapesetben egy ország mindössze négy sportolót indíthat, a házigazda jogán Magyarország ezúttal hatot nevezhetett, ám azzal a feltétellel, ha továbbjutó helyen is végez – csoportonként időeredmény szerint az első 15-15 helyezett, valamint a hat legjobb idővel rendelkező – mind a hat pentalonista, akkor is csak négyen léphetnek a középdöntőbe, tehát mindkét csoportból ketten.

Réti Kamilla (középen balra) és Guzi Blanka egyszerre a lőállásban a női selejtezőn

Fotós: Horog László/Fejér Megyei Hírlap

Az úszást az újpesti Gulyás Michelle nyerte az A-csoportban, az olimpikon szelte leggyorsabban a habokat, különösebb gond nélkül menetelt az egész nap során, a páston is remekelt, 17-4-es mutatóval, Simon 11-10-et vívott, Erdős nem találta a ritmust, 5-16-os eredménye nem sok jóval kecsegtetett. Gulyás a futást az első helyen kezdte, könnyedén lépett tovább, az első kör után még magabiztosan vezetett, később csak arra ügyelt, hogy ott maradjon az élmezőnyben, amit meg is oldott. A cél előtt edzője, Tibolya Péter azért bekiabált. „Nyomd meg a végét!” Mögötte hatalmas csata dúlt a továbbjutó helyért, a csepeli Simon Sarolta érkezett előbb a célba, a Trion öttusázója, Erdős Rita nem folytathatja a küzdelmeket. Pedig nagyot harcolt, jól lőtt és futott, azonban a futás során 44 másodpercet kellett volna ledolgoznia hazai riválisával szemben, ami nem jött össze. Edzője, Burcsa Szabolcs végig bízott tanítványában, a lövészet során minden sorozat előtt beüvöltötte a lelátóról: „Érkezzen meg!” Erdős előkelő helyen meg is érkezett a célba, azonban így sem állhat rajthoz a pénteki középdöntőben.

Barta Luca és Réti Kamilla a B-csoportban volt érdekelt, Barta továbbjutott, Réti nagy csatában búcsúzott

Fotós: Horog László/Fejér Megyei Hírlap

A B-csoportban jól úsztak a lányok, a mezőny első felében zárták ezt a tusát, a páston nem ment ennyire jól, Barta 11-11-et teljesített, Réti mérlege 10-12 volt, Guzi 6-16-ot vívott. A futásnál és lövészetnél Bartának nem kellett izgulnia, könnyedén megoldotta a feladatot, a 10. helyről indult, ezt a helyezést végig őrizte is. A záró kombit megelőzően Réti Kamilla a 17., Guzi Blanka eggyel mögötte várt a startpisztoly elsütésére, tíz másodperc választotta el a két versenyzőt. Guzi jobban lőtt, Réti jobban futott, főleg az utolsó kétszáz méteren, a célegyenesbe fordulva 13 másodperccel Guzi vezetett. Azonban Réti folyamatosan előzte riválisait, a csepeliek edzője, Belák János is mérte az időt, majd amikor a két magyar sportoló a célba zuhant, meg is jegyezte: „Ez szoros volt, szerintem néhány tizeddel Guzi volt jobb.” Lázas várakozás kezdődött, megvárták az utolsó célba érkezőt, majd mindenki a versenybírók sátrát kémlelte. Valóban néhány tized döntött, Guzi javára, Réti nagyot harcolt, de kiesett.