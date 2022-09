– Folyamatos az érdeklődés, sokan ismerik fel a falmászás előnyeit. Úgy gondolom, ebben sokat segített a 2021-es olimpia, ahol a falmászás végre bemutatkozhatott, s a 2024-es játékokon is helye lesz – mondta lapunknak Molnár Gábor, a Redrock Mászóakadémia ügyvezetője.

Valószínűleg kevesen gondolnak rá, de a falmászás az egyik legtermészetesebb mozgásforma. Olcsó sportnak számít a boulder mászás, hiszen mindössze egy mászócipőre és magnéziaporra van szükség. Cipőt ráadásul minden teremben bérelni is lehet, tehát akár felszerelés nélkül is el lehet kezdeni.

– A falmászás sok izmot megmozgat, de az agyunkat is komolyan kell tudnunk használni. Kiskorban főleg azért szeretik, mert igen jól fejleszti a gyerekek finommotoros mozgását, és a tartásjavításra is ideális. A mostani nyílt napra is sok gyermeket ezért hoztak el a szüleik. Nagycsoportos kortól vannak már foglalkozások, ahol a cél a játékos fejlesztés és a sport megszerettetése – tette hozzá Molnár Gábor.

Mint megtudtuk, több válogatott is van az MKSE tagjai közül. Domahidy Kata és Zsákai Eszter a nemzetközi válogatott keretnek is a tagja, ami sok külföldi versennyel és edzőtáborral jár együtt, ami nekik és az edzőknek is komoly logisztikát jelent.